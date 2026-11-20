تتجاوز مبيعات غراند ثفت أوتو 6 الرقمية 24.6 مليون نسخة في يوم الإصدار، محققة إيرادات تقدر بنحو 2.36 مليار دولار وفق تقديرات سنسور تاور.

كشفت تقديرات شركة سنسور تاور أن لعبة غراند ثفت أوتو 6 حققت انطلاقة تجارية استثنائية في يوم إطلاقها، حيث بيعت نحو 24.6 مليون نسخة رقمية. وسجلت هذه المبيعات إيرادات تقدر بنحو 2.36 مليار دولار، مما يضع اللعبة في مقدمة أكبر الألعاب ترقباً في السنوات الأخيرة.

تحليل أرقام المبيعات الرقمية الأولية

هذه الأرقام تمثل تقديرات خارجية شملت الطلبات المسبقة والمبيعات عبر بلاي ستيشن 5 و إكس بوكس سيريس إكس وإس ، ولا تشمل النسخ المباعة في المتاجر المادية. وتأتي هذه الإحصائيات قبل أن تعلن شركة روكستار غيمز والشركة الأم تيك تو إنتراكتيف عن حصيلة المبيعات الرسمية، مما يتطلب مقارنة حذرة مع الأرقام السابقة.

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مقارنة مع سجلات غراند ثفت أوتو 5 السابقة

احتاجت لعبة غراند ثفت أوتو 5 التي كانت تحمل الرقم القياسي السابق، إلى يوم كامل لبيع نحو 11.21 مليون نسخة وتحقيق 815.7 مليون دولار عند إطلاقها عام 2013. وخلال ثلاثة أيام تجاوزت إيراداتها مليار دولار، بينما حققت غراند ثفت أوتو 6 في يوم واحد أكثر من ضعف عدد نسخ سابقتها.

تفوق مبيعات غراند ثفت أوتو 6 على سايبر بانك

تظهر المقارنة مع لعبة سايبر بانك 2077 وضوح التفوق التجاري، فقد دخلت السوق عام 2020 بنحو 8 ملايين طلب مسبق، ووصلت إلى 13 مليون نسخة خلال عشرة أيام. ورغم حجم أرقام سايبر بانك 2077 الكبير، إلا أنها لا تزال تقارب نصف ما سجلته غراند ثفت أوتو 6 في تقديرات يوم الإطلاق الأولي.

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تأثير هيمنة بلاي ستيشن على حصيلة الأرقام

حققت غراند ثفت أوتو 6 هذه الانطلاقة في غياب نسخة الحاسوب الشخصي، حيث طرحت على منصتي بلاي ستيشن 5 و إكس بوكس سيريس إكس وإس فقط. ووفق تقديرات سنسور تاور ، جاءت نحو 75% من المبيعات الرقمية المقدرة من منصة بلاي ستيشن ، مقابل 25% فقط من منصة إكس بوكس .

دور الأسعار العالية والنمو الرقمي في النجاح

ساهم ارتفاع الأسعار في تحقيق إيرادات أكبر، حيث وصل سعر النسخة العادية في الولايات المتحدة إلى 79.99 دولاراً، والنسخة الأعلى إلى 99.99 دولاراً. واستفادت اللعبة من نمو المبيعات الرقمية وانتشار البث المباشر على منصة تويتر ، مما جعل رقم يوم الإطلاق يمثل حصيلة الطلبات المتراكمة القابلة للعب.