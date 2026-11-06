تفكك صفقة محركات البحث مع الصحافة الرقمية

تتدهور زيارة المواقع بنسبة 40% بسبب ملخصات الذكاء الاصطناعي، مما يدفع الناشرين للحجب التفاوضي مع جوجل وشركات التقنية لبيع المحتوى.

تفقد الصناعة الإعلامية التقليدية أساسها الاقتصادي مع تفكك العلاقة التاريخية بين الصحافة ومحركات البحث، حيث حلت معادلة جديدة محل القديمة لم يعد القارئ فيها يجد المصادر عبر النقر، بل تحصل الآلة على المعرفة مباشرة. كشفت بيانات شركة "تشارتبيت" لتحليل الجمهور عن تراجع إحالات بحث "غوغل" إلى مئات الناشرين بنسبة 40% بين يوليو 2025 ويوليو 2026، وهو انخفاض حاد يعادل ضعف التراجع المسجل في العام السابق. وتؤكد توقعات مسؤولي المؤسسات الإعلامية الذين استطلع معهد رويترز لدراسة الصحافة آراءهم أن تخسر المواقع زيارات بحثية إضافية بنسبة 43% خلال ثلاث سنوات مقبلة. ويعزى هذا الانهيار في الترافيك إلى الانتقال السريع نحو ملخصات الذكاء الاصطناعي التي استهلكت حاجة المستخدمين لزيارة المواقع الإخبارية للحصول على المعلومات.

آليات حجب زواحف التدريب والبحث

طورت شركات النشر الكبرى استراتيجية واضحة للتمييز بين وظيفتين رئيسيتين للزواحف الآلية، الأولى تجمع المحتوى لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بدون تعويض، والثانية تبحث في الإنترنت لحظة طرح السؤال. أظهر تحليل نشره موقع "أكسيوس" في أكتوبر الماضي أن 42% من 102 ناشرًا أمريكيًا كبيرًا يحجبون زواحف التدريب بالكامل، مقارنة بـ 25% فقط يحجبون زواحف البحث التقليدي. يعبر هذا الإجراء عن رفض صريح من الناشرين أن تتعلم شركات التقنية من صحافتهم مجانًا، مع إصرارهم على بقاء إمكانية الوصول للمستخدمين عبر نتائج البحث التقليدية. لكن قرار الحجب يحمل مخاطر ملموسة، إذ وجدت دراسة من كلية روتجرز لإدارة الأعمال وكلية وارتون في أبريل أن الحجب كلف الناشرين نحو 7% من زياراتهم الإجمالية.

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تعقيدات أدوات جوجل وحجب الزواحف

تتداخل أدوات محرك البحث بشكل يخلق لبسًا حتى للمختصين، حيث يستخدم "غوغل" زاحفه الأساسي "غوغلبوت" لفهرسة المواقع، بينما تعتمد ملخصات الذكاء الاصطناعي على نفس المحتوى المفهرس. كان ناشرو المواقع يعتقدون أن حجب "غوغل إكستندد" يوفر حماية، بينما هو في الواقع رمز في ملف التوجيه يحدد استخدامات لاحقة مثل تدريب نماذج "جيميني" دون التأثير في ظهور المحتوى في البحث. ولم يكن أمام الناشرين حتى منتصف العام الجاري سوى خيارات قاسية لإخراج محتوياتهم من الملخصات التوليدية، مما كان يمس ترتيبهم في البحث التقليدي أو يقصيه تمامًا. وفرضت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية على "غوغل" في يونيو منح الناشرين تحكمًا أكبر، مما أدى لإطلاق إعداد في "سيرش كونسول" للخروج من الملخصات في يوليو، لكنه يترك الناشر دون ضمانات للبقاء مرئيًا.

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استراتيجيات الحجب الافتراضي والتفاوض

انتقل عدد من الناشرين الكبار من الحجب الانتقائي إلى استراتيجية تفاوض صريحة تعتمد على خلق ندرة في المحتوى لزيادة قيمته السوقية. تبنّت وكالة "رويترز" ومجلة "تايم" في مايو نهج "الحجب الافتراضي" الذي يمنع كل الزواحف باستثناء المدرجة في قائمة سماح محددة مسبقًا. كشفت تجربة مجموعة "بيبل إنك" الإعلامية حجم ما كان يحدث في الخفاء، حيث قفز عدد الزواحف المحجوبة من نحو 2100 إلى أكثر من 30 ألفا بعد التحول. وتقول شركة "كلاود فلير" التي بدأت تطبيق الحجب افتراضيًا إن الندرة التي خلقها الحجب دفعت الشركات التقنية إلى طاولة التفاوض لبيع تراخيص الوصول إلى المحتوى، مما حول البيانات الإخبارية إلى سلعة مغلقة السعر.

قياس القيمة وفجوة الشفافية الحالية

تواجه الصناعة تحديًا جوهريًا في قياس قيمة الاستشهاد الآلي، فالذكاء الاصطناعي يذكر اسم الصحيفة دون ضمان تحويل القارئ إليها أو تحقيق إيرادات مباشرة. تكشف أدوات القياس الحالية فجوة كبيرة، فتقرير أداء "غوغل" يعرض مرات الظهور فقط دون النقرات، بينما ألزمتها الهيئة البريطانية البريطانية بتوفير بيانات النقرات بدءًا من ديسمبر المقبل. أظهرت بيانات شركة "بازستريم" أن 70.6% من المواقع الإخبارية الكبرى تحجب زاحف "تشات جي بي تي" لكنها لا تزال تظهر في بيانات الاستشهاد، مما يعني استغلال المحتوى دون إذن. وفي ظل تجاهل نحو 30% من عمليات جمع المحتوى لتعليمات الملفات الصريحة، تبحث الشركات الآن عن وحدة قياس جديدة تناسب اقتصاد الذكاء الاصطناعي المتغير.