تفعيل الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهدافه بطائرات مسيّرة وصواريخ

أعلن عن تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى الركاب T1 بطائرات مسيّرة وصواريخ جراء العدوان الإيراني. ما أدى إلى أضرار جسيمة في مرافق المطار وإصابة عدد من الأشخاص. قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع إن طائرات مسيّرة معادية استهدفت المبنى، مؤكدًا أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة وإصابة عدد من الأشخاص. وأكد أن القوات المسلحة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية في الكويت، مشيرًا إلى أنها في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات. من جانبها، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن فرق الطوارئ باشرت تنفيذ إجراءات للتعامل مع الحادث وتأمين المواقع المتضررة وتقييم حجم الأضرار. وأعلنت تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. وأكدت الجهات المعنية أنها تتابع الموقف بشكل مستمر وسيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بالحركة الجوية والتشغيل في المطار فور توافرها.

أعلن عن تفعيل خطة ال طوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى الركاب T1 ب طائرات مسيّرة و صواريخ جراء العدوان الإيراني. ما أدى إلى أضرار جسيمة في مرافق المطار وإصابة عدد من الأشخاص.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع إن طائرات مسيّرة معادية استهدفت المبنى، مؤكدًا أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة وإصابة عدد من الأشخاص. وأكد أن القوات المسلحة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية في الكويت، مشيرًا إلى أنها في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات. من جانبها، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن فرق الطوارئ باشرت تنفيذ إجراءات للتعامل مع الحادث وتأمين المواقع المتضررة وتقييم حجم الأضرار.

وأعلنت تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. وأكدت الجهات المعنية أنها تتابع الموقف بشكل مستمر وسيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بالحركة الجوية والتشغيل في المطار فور توافرها





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مطار الكويت الدولي استهداف طائرات مسيّرة صواريخ عدوان إيراني أضرار جسيمة إصابات طوارئ تعليق رحلات جاهزية القوات تقييم الأضرار

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