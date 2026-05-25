تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا يتعرض للدول المجاورة لخطر شديد

تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتعرض للدول المجاورة لخطر شديد. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أحدث عدد للوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة. وذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن أي تأخر في الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس يعني أن فرق الاستجابة ستظل تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع، وأن من المرجح أن يشتد الوباء قبل أن تتحسن الأمور. وأضاف غيبريسوس أنه سيتوجه إلى الكونغو، بؤرة تفشي المرض، الثلاثاء، برفقة مسؤول كبير في المنظمة.

وأبلغت أوغندا في وقت سابق عن حالتين إضافيتين من «إيبولا»، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى سبع حالات. وتابع غيبريسوس قائلاً: إن الدول المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية معرضة لخطر شديد وعليها أن تتخذ إجراءات فورية للوقاية. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن تفشي سلالة «بونديبوجيو» النادرة من فيروس «إيبولا» يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

وأشار غيبريسوس إلى أن التعامل مع تفشي المرض سريع الانتشار يزداد تعقيداً بسبب انعدام الأمن الشديد في إقليمي إيتوري وثورث كيفو في الكونغو، وعدم وجود لقاحات معتمدة لفيروس «بونديبوجيو». وذكر غيبريسوس أنه سيتوجه إلى الكونغو لتقديم الدعم لجهود الاستجابة، وزيارة المنطقة التي تتعرض لتفشي المرض. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لتقديم الدعم والتعاون في جهود الاستجابة





