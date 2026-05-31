تفشي خطير لفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خاصة في إقليم إيتوري، مع وجود 263 حالة مؤكدة و43 وفاة، وحث السكان على طلب العلاج واتخاذ إجراءات دفن آمنة命的، بينما تعاني الفرق الصحية من نقص في الإمدادات، وتحقق البرازيل في حالة مشتبه بها.

يواجه العاملون في القطاع الصحي تحديات كبيرة خلال التعامل مع مرضى ال إيبولا ، حيث ensures ارتداء الملابس الواقية للحد من انتشار الفيروس. وفي تطورات جديدة، أعلنت ال برازيل عن التحقيق في حالة مشتبه بإصابتها بفيروس ال إيبولا في ولاية ساو باولو، بعد زیارة الرجل المعني للكونغو مؤخراً، ويخضع المشتبه به للحجر الصحي في مستشفى متخصص.

يأتي هذا بينما يسعى مسؤولو الصحة العالميون إلى احتواء التفشي الحالي للفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي يُعتبر السابع عشر منذ-discovery الفيروس قبل نصف قرن، وثالث أكبر تفشٍ مسجل. وقد سافر تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إلى كينشاسا ثم إلى بونيا، عاصمة إقليم إيتوري الأكثر تضرراً، حيث تم تأكيد الحالات الأولى recently.

وعقب لقائه رئيسة وزراء الكونغو، حث غيبريسوس السكان على طلب العلاج المبكر واتباع إجراءات الدفن الآمن، محذراً من خطورة التعامل مع جثث الضحايا دون وقاية كافية، حيث أن سلالة بونديبوجيو النادرة لا تملك لقاحات أو علاجات معتمدة، مما يجعل الرعاية الفورية والحجر الصحي وإعادة الترطيب وتسكين الألم أساسية. وقد شهدت المرافق الصحية هجمات من حشود تحاول استعادة الجثث لدفنها تقليدياً، مما يعرض المزيد من الأشخاص للخطر.

يعاني العاملون في المجال الصحي والإغاثة من نقص حاد في الإمدادات الأساسية مثل الكمامات والقفازات، بعد أن انتشر الوباء دون اكتشافه لأسابيع. وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن المرض ينتشر بوتيرة غير مسبوقة، حيث سجلت 263 حالة إصابة مؤكدة في الكونغو وأوغندا حتى السبت، مع وجود أكثر من 1100 حالة مشتبه بها، و43 وفاة مؤكدة.

وقال آلان جونزاليس، نائب مدير العمليات في المنظمة، إن عدد المنظمات الطبية المتخصصة العاملة على الأرض، along مع مستوى الدعم المقدم، لا يزالان دون المستوى المطلوب بكثير. بدوره، أكد جان كاسيا، المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض في إفريقيا، على ضرورة تفعيل أنظمة الطوارئ بسرعة وضمان استمرارية الاستثمارات في مجال التأهب للأوبئة، مشيراً إلى أن الشركاء الدوليين يلعبون دوراً أساسياً، لكن دعمهم يكون أكثر فعالية عندما يتوافق مع الاستراتيجيات التي تضعها المؤسسات والحكومات الإفريقية.

يبرز هذا التفشي تحديات عالمية في إدارة الأزمات الصحية، خاصة في المناطق ذات البنية التحتية الهشة. ويؤكد الخبراء على أهمية الرعاية المبكرة والحجر الصحي ومكافحة传س عبر إجراءات دفن آمنة، حيث أن الجثث شديدة العدوى. كما تسلط الأزمة الضوء على الحاجة إلى تعزيز القدرات المحلية والاستثمار في التجهيزات والتدريب، بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية في اللحظات الحرجة.

ويدعو مسؤولو الصحة السكان إلى التعاون مع الفرق الطبية واتب218 الإرشادات، بينما تحث الحكومات على Barker استراتيجيات وطنية شاملة للتصدي للأوبئة المستقبلية، مع التأكيد على أن التحدي الحالي يتطلب تضامناً دولياً مسؤولا ومستداماً





