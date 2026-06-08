تفاوت كبير في تكلفة مشاهدة كأس العالم 2026 بين الشرق الأوسط والعالم

كشفت دراسة عن تفاوت كبير في تكاليف مشاهدة كأس العالم 2026، حيث تسجل منطقة الخليج أعلى الأسعار بينما تقدم دول أخرى خدمات مجانية.

تتفاوت تكاليف مشاهدة مباريات كأس العالم 2026 بشكل كبير بين دول العالم، حيث تشير دراسة حديثة أعدها موقع فيفا ووتش إلى أن منطقة الخليج و الشرق الأوسط تسجل أعلى التكاليف، في حين تقدم بعض الدول خدمات مجانية أو بأسعار مخفضة.

وتستعد البطولة، التي تنطلق بعد غد بمشاركة 48 منتخبا و104 مباريات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتحقيق أرقام مشاهدة قياسية بفضل زيادة عدد المباريات والمنتخبات. وتبلغ تكلفة الاشتراك في باقة بي إن سبورتس المخصصة للمونديال في الشرق الأوسط 549 درهما (150 دولارا) لمشاهدة البث على شاشة واحدة مع الهاتف والحاسوب، بينما تصل الباقة السنوية التي تشمل بث (4K) إلى 1580 درهما (430 دولارا).

وفي المقابل، يمكن للمشاهد الأميركي متابعة المباريات عبر بيكوك مقابل 30 درهما شهريا، أو عبر فوبو مقابل 300 درهم شهريا، مع إتاحة فوكس لعدد من المباريات مجانا عبر البث الأرضي. وفي أوروبا، تتباين الأسعار بحسب الدول؛ ففي بريطانيا تتاح البطولة مجانا عبر بي بي سي وآي تي في، بينما يحتاج المشاهد الألماني لاشتراك شهري بقيمة 43 درهما في ماجنتا تي في، وفي فرنسا يمكن مشاهدة بعض المباريات مجانا عبر تي أف 1، لكن الاشتراك الكامل في بي إن سبورتس يكلف نحو 64 درهما شهريا.

وتقدم الصين جميع المباريات مجانا عبر التلفزيون الحكومي، كما تتيح منصة جيو سينما الهندية المشاهدة المجانية الكاملة، في خطوة تستهدف ملايين المشاهدين في الأسواق الكبرى. وفي اليابان، تتقاسم إن إتش كيه وتي في أساهي حقوق البث المجاني، بينما تمتلك دازن الحقوق الرقمية، وفي كوريا الجنوبية تتوزع الحقوق بين ثلاث قنوات مجانية ومنصة كوبانغ بلاي. وفي أستراليا، تنقل إس بي إس جميع المباريات مجانا. أما في أميركا اللاتينية، فتراوح أسعار الاشتراكات الرقمية بين 18.5 و37 درهما شهريا في المكسيك والبرازيل والأرجنتين.

ويشير التقرير إلى أن تكلفة المشاهدة لم تعد مقتصرة على حقوق البث التقليدية، بل أصبحت تعتمد على تعدد المنصات الرقمية وتفاوت أسعارها، مما يمنح الجماهير خيارات واسعة. ويرى الدكتور عطا عبدالرحيم، أستاذ الإعلام بجامعة القاسمية، أن القنوات المالكة لحقوق البث في الشرق الأوسط تستفيد من شغف الجمهور العربي بكرة القدم لرفع الأسعار، بينما في أوروبا وآسيا تتوزع الاهتمامات على رياضات متعددة، مما يقلل الطلب على مباريات كرة القدم فقط.

ويضيف أن الأرقام القياسية لحضور الجماهير في كأس العالم 2022 في قطر تعكس هذا الشغف، داعيا الاتحادات العربية والخليجية إلى طرح قضية التسعير العادل ضمن اجتماعات الفيفا لوضع إطار موحد يحمي المشجعين من الارتفاع المبالغ فيه. ومع ازدياد عدد المباريات والمنتخبات، يتوقع التقرير أن تحقق البطولة أرقام مشاهدة تتجاوز نسخة 2022، مدفوعة باتساع نطاق التغطية التلفزيونية والرقمية.

وتؤكد الدراسة أن اختيار طريقة المشاهدة يعتمد على الميزانية والموقع الجغرافي، حيث تتوفر خيارات متعددة بين المجاني والمدفوع بأسعار متفاوتة، مما يجعل تجربة متابعة المونديال أكثر تنوعا من أي وقت مضى





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كأس العالم 2026 تكلفة الاشتراك فيفا الشرق الأوسط البث التلفزيوني

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