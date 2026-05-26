تفاصيل احتساب المعاش التقاعدي في أبوظبي وفق تعديل قانون التقاعد

الصندوق يوضح كيفية حساب المعاش التقاعدي بنسب 48% لأول 15 سنة، 3.2% للعشر التالية، و2% للسنوات الأخيرة حتى وصول النسبة إلى 100% بعد 35 سنة، بالإضافة إلى مكافأة ثلاث أشهر للسنوات الإضافية وثبات نسبة الاشتراك 5%.

في إطار سعي حكومة أبوظبي إلى تعزيز نظام تقاعدي شفاف وعادل يضمن للموظفين استحقاقاً مناسباً عند إنهاء مسيرتهم المهنية، صرح صندوق أبوظبي للتقاعد بالتفاصيل الدقيقة لكيفية حساب المعاش التقاعد ي وفقاً للتعديلات الأخيرة التي أقرها قانون التقاعد في الإمارة.

تم توضيح أن النسبة الأساسية للمعاش تُحتسب من متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع، حيث تُعطى للسنوات الخمس عشرة الأولى من خدمة الموظف نسبة 48٪ من هذا المتوسط. بعد تلك الفترة تُضاف نسبة 3.2٪ عن كل سنة من السنوات العشر التالية، مما يرفع النسبة تدريجياً مع تقدم الموظف في مساره الوظيفي. وفي المرحلة الأخيرة من الخدمة، تُضاف نسبة 2٪ عن كل سنة من السنوات المتبقية، بحيث يصل مجموع النسب إلى 100٪ تماماً عندما يكمل الموظف 35 سنة من الخدمة المستمرة.

بهذه الطريقة يضمن النظام أن يحصل الموظف على كامل مستحقاته عندما يحقق الحد الأقصى من سنوات الخدمة المحددة. إضافةً إلى ذلك، يُمنح الموظف بعد بلوغ نسبة 100٪ في المعاش التقاعدي مكافأة خاصة تعادل ثلاثة أشهر من الراتب الخاضع للاستقطاع عن كل سنة إضافية يخدمها بعد الوصول إلى الحد الأقصى. وتُعد هذه المكافأة حافزاً لتشجيع العاملين على الاستمرار في خدمة الدولة وتقديراً للعمل الإضافي الذي قد يقومون به في سنوات ما بعد الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب.

يمكن للموظفين الراغبين في معرفة عدد السنوات المتبقية لديهم للوصول إلى الشروط المطلوبة أو حساب قيمة المعاش المتوقع، التواصل مع قسم الموارد البشرية في مؤسستهم، حيث سيوفر لهم المتخصصون جميع المعطيات الدقيقة بناءً على بيانات الرواتب وسنوات الخدمة الفعلية. من جانب آخر، أكد الصندوق أنه لا يُغيّر نسبة الاشتراكات التقاعدية التي تُحدد بـ5٪ من الراتب الخاضع للاستقطاع للموظفين الحاليين الذين انضموا إلى نظام التقاعد قبل تنفيذ التعديلات القانونية.

يظل هذا المعدل ثابتاً لضمان استدامة النظام وتحقيق العدالة بين جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. تُبرز هذه السياسة التزام الحكومة بالحفاظ على نظام تقاعدي منافس ومستدام، يهدف إلى تقديم ضمانات مالية كافية للمواطنين العاملين، مع مراعاة مبدأ المساواة والشفافية في جميع المراحل. يعمل الصندوق أيضاً على توعية الموظفين بأهمية الاشتراك المستمر في برنامج التقاعد وتوفير الأدوات اللازمة لحساب مستحقاتهم المستقبلية، مما يعزز الثقة في النظام ويضمن استقراراً مالياً للمستفيدين عند تقاعدهم





طقس الغد صحو إلى غائم جزئياأبوظبي في 16 ديسمبر / وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح 'الجمعة' على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم / س . يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:06 والمد الثاني عند 04:34 والجزر الأول عند الساعة 07:51 والجزر الثاني عند الساعة 21:28 . وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 10:46 والمد الثاني عند الساعة 00:21 والجزرالاول عند الساعة 17:27 والجزرالثاني عند الساعة 06:28 . وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 27 15 75 35 دبي 28 17 65 30 الشارقة 29 15 75 30 عجمان 29 18 80 35 أم القيوين 28 14 75 30 رأس الخيمة 26 15 75 30 الفجيرة 26 18 70 40 العين 26 17 65 25 ليوا 27 14 85 35 الرويس 28 14 85 35 السلع 26 15 85 40 دلما 26 19 85 35 طنب الكبرى 25 19 75 35 طنب الصغرى 25 19 75 35 أبو موسى 25 19 75 35 . -مل -.

