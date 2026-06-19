تفاصيل حادث حدائق الأهرام: طالب 15 عاماً يقود سيارة والده يفقد السيطرة

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل حادث حدائق الأهرام الذي أثار موجة واسعة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن التحريات والفحص أظهرا أن قائد السيارة المتسببة في الحادث طالب يبلغ من العمر 15 عاماً، وكان يقود سيارة مملوكة لوالده من دون أن يحمل رخصة قيادة.

كشفت وزارة الداخلية ال مصر ية تفاصيل حادث حدائق الأهرام بالجيرة الذي أثار موجة واسعة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظات مأساوية انتهت بوفاة سيدة أثناء وقوفها بجوار عربة لبيع المشروبات وإصابة أخرى.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن التحريات والفحص أظهرا أن قائد السيارة المتسببة في الحادث طالب يبلغ من العمر 15 عاماً، وكان يقود سيارة مملوكة لوالده من دون أن يحمل رخصة قيادة، وبرفقته صديقته لحظة وقوع الحادث. وبحسب بيان الداخلية، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة بلاغاً، يوم 18 يونيو الجاري، يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة وبدء التحقيق في ملابساته، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي والمارة الذين شهدوا الواقعة. وأظهرت نتائج الفحص أن الطالب كان يقود سيارة ملاكي سارية التراخيص مملوكة لوالده، إلا أنه فقد السيطرة على عجلة القيادة أثناء السير. وأدى اختلال عجلة القيادة في يده إلى انحراف السيارة بشكل مفاجئ نحو جانب الطريق، حيث اصطدمت بسيدة كانت تقف على الرصيف بالقرب من عربة لبيع المشروبات.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على قيادة القُصّر للسيارات واتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث. وكشفت مصادر التحقيق أن النيابة العامة باشرت الاستماع إلى أقوال السيدة الأخرى المصابة، بعد تحسن حالتها الصحية، للوقوف على ملابسات الحادث والاستماع إلى روايتها الكاملة بشأن ما جرى قبل لحظات من وقوع التصادم.

وتسعى جهات التحقيق إلى الاستفادة من شهادتها باعتبارها كانت برفقة المجني عليها وقت وقوع الحادث بشارع الجيش بمنطقة حدائق الأهرام، مما يجعلها من أهم الشهود في القضية. وأظهرت التحريات الأولية أن الفتاة تعرضت لكدمات وسحجات متفرقة نتيجة الحادث، إلا أن حالتها الصحية استقرت بعد تلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة. ومن جانب آخر، أكدت الداخلية أنه تم التحفظ على السيارة وقائدها فور وقوع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليه. وأعاد الحادث إلى الواجهة الجدل المتكرر حول قيادة بعض القُصّر للسيارات من دون تراخيص قانونية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد حياة المواطنين ومستعملي الطرق. وطالب عدد من المتابعين بزيادة حملات الرقابة المرورية وتفعيل العقوبات بحق من يسمحون لأبنائهم القُصّر بقيادة المركبات، تجنباً لوقوع المزيد من الحوادث المأساوية





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