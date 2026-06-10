تعيين راشد الغفلي رئيساً تنفيذياً للعمليات لنيروفيا للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة روبوت.اي عن تعيين راشد الغفلي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لنيروفيا للذكاء الاصطناعي، والمتخصصة في معالجة البيانات وضغطها.

أعلنت شركة روبوت. اي الإماراتية المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات المرئية، عن تعيين راشد الغفلي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لشركتها التابعة والمملوكة بالكامل نيروفيا للذكاء الاصطناعي، والمتخصصة في معالجة البيانات وضغطها، حيث سيتولى الإشراف على العمليات التشغيلية اليومية وتنفيذ استراتيجيات النمو الأساسية للشركة.

ويأتي هذا التعيين بالتزامن مع تأكيد مشاركة نيروفيا للذكاء الاصطناعي بصفتها الشريك الرسمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في قمة الإمارات للبنية التحتية للبيانات والحوسبة السحابية 2026، المقرر عقدها في 11 يونيو في أبوظبي، بتنظيم من مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات. ومن المقرر أن يشارك راشد الغفلي في القمة بصفته التنفيذية الجديدة، حيث سيلقي كلمة رئيسية بعنوان تخفيف عبء البيانات وإطلاق قوة الذكاء الاصطناعي: بناء بنية تحتية مرنة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، مستعرضاً رؤية الشركة لتطوير أسس البنية التحتية للبيانات الداعمة للذكاء الاصطناعي.

ويتمتع الغفلي بخبرة تمتد لأكثر من عقد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شغل مناصب في مجالات التعاون الحكومي والإدارة التشغيلية ضمن حكومة عجمان، وأسهم في إدارة مبادرات تشغيلية ومشاريع تنسيقية على مستوى عالٍ. وتسعى نيروفيا للذكاء الاصطناعي من خلال مشاركتها في القمة إلى تعزيز حضورها في مشهد البنية التحتية الرقمية الإقليمية، ودعم تكامل حلولها لمعالجة البيانات ضمن مشاريع التحول الرقمي، بما يعزز بناء منظومات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات والحكومات في المنطقة





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