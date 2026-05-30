تعويضات بملايين الدولارات لمنطقة تعليمية أمريكية من شركات تواصل اجتماعي بسبب أزمة نفسية للطلاب

منطقة تعليمية في كنتاكي تحصل على 27 مليون دولار تسوية من ميتا وغيرها بعد اتهامات بتسبب منصات التواصل في أضرار نفسية للطلाल. الشركات تنفي وتؤكد إجراءات الحماية، بينما يتجه المحامون إلى آلاف الدعاوى المماثلة.

في تطور قانوني هام، كشفت سجلات قضائية عن حصول منطقة تعليمية في ولاية كنتاكي الأمريكية على تسوية مالية تقارب 27 مليون دولار من شركاتfrom réseaux sociaux، على خلفية اتهامات بأن منصاتها ساهمت في التسبب في أزمة صحية نفسية بين الطلاب.

وتعد هذه التسويات جزءاً من سلسلة دعاوى قضائية واسعة تهدف إلى مساءلة عمالقة التكنولوجيا عن الآثار السلبية لمنتجاتهم على المراهقين. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها رويترز، فإن شركة ميتا بلاتفورمز (التي تملك فيسبوك وإنستغرام) تحملت النصيب الأكبر من هذه التسوية، حيث دفعت تسعة ملايين دولار لتسوية الدعوى التي رفعتها منطقة بريثيت التعليمية. وقد تم الإعلان عن هذه التسوية في 21 مايو 2026، أي قبل أسابيع من موعد المحاكمة المقررة في يونيو من نفس العام.

وتجدر الإشارة إلى أن التسويات سبقتها أخرى مع شركات أخرى مثل سناب (مالكة سنابشات) وألفابت (مالكة يوتيوب) وبايت دانس (مالكة تيك توك)، لكن التفاصيل المالية لتلك التسويات السابقة لم تُكشف علناً في المحكمة. من ناحية أخرى، نفت جميع الشركات المتهمة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة على التزامها بتطبيق إجراءات صارمة لحماية القُصّر والشباب على منصاتها.

كما أعلنت شركات ميتا وسناب ويوتيوب أنهى القضايا بشكل ودي، في حين أوضح محامو المدعين أن التركيز الآن ينتقل إلى آلاف الدعاوى المشابهة المرفوعة من قبل نحو 1200 منطقة تعليمية أخرى عبر الولايات المتحدة. وتonium المنطقة التعليمية في بريثيت، التي تخدم حوالي 1600 طالب حسب البيانات الفيدرالية، أن تصميمات المنصات تستهدف خلق إدمان على الاستخدام المستمر لدى الصغار، مما يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة مثل القلق والاكتئاب وإيذاء النفس، فضلاً عن تحميل المدارس أعباء إضافية للتعامل مع هذه التداعيات.

وطالبت المنطقة بتعويض يتجاوز 60 مليون دولار لتغطية تكاليف المواجهة والتدخل، بالإضافة إلى تمويل برنامج ممتد ل15 عاماً لدعم الصحة النفسية للطلاب، وطلب إصدار أمر قضائي يلزم الشركات بإجراء تعديلات جذرية على خوارزمياتها وميزاتها ل curb الاستخدام القهري. في سياق متصل، حذرت شركة ميتا المستثمرين من أن الضغوط القانونية والتنظيمية المتصاعدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول حماية القُصّر قد تؤثر سلباً على أعمالها ونتائجها المالية المستقبلية، مما يسلط الضوء على المخاطر التشغيلية والتنظيمية التي تواجه قطاع التكنولوجيا





