تعليق مهام المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان بعد تحقيق في اتهامات تحرش جنسي

قررت الهيئة الإدارية العليا للمحكمة الجنائية الدولية تعليق مهام المدعي العام كريم خان مؤقتاً إثر تحقيق داخلي في اتهامات بالتحرش الجنسي، على أن تصوت الدول الأعضاء على مصيره في جلسة استثنائية، بينما تواجه المحكمة عقوبات أمريكية بسبب مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

أعلنت الهيئة الإدارية العليا للمحكمة الجنائية الدولية تعليق مهام المدعي العام كريم خان على خلفية تحقيق داخلي استمر ثمانية عشر شهراً في اتهامات بالتحرش الجنسي، حيث قضى المكتب التنفيذي للهيئة بوجود مخالفة جسيمة بعد ادعاءات بإقامة علاقات جنسية دون تراض مع محامية تعمل في مكتبه.

وقد تم إحالة القرار إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة، المكونة من 125 دولة، والتي ستقرر مصير خان خلال جلسة استثنائية، بينما يصر محامو خان على براءة موكلهم وينكرون جميع الادعاءات. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المحكمة أزمة مزدوجة، تتمثل في العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ردا على إجراءات المحكمة، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب، إضافة إلى الجدل الداخلي الذي أثارته قضية Khan.

وكان المدعي العام قد حصل على إجازة طوعية منذ مايو/أيار انتظاراً لنتائج التحقيق، بينما كشفت مصادر دبلوماسية عن وجود تعارض في النتائج بين تقرير محققين تابعين للأمم المتحدة، الذي خلص إلى وجود "أساس واقعي" للاتهامات، وتقرير ثلاثة قضاة داخليين رفضوا الأدلة واعتبروها غير كافية لإثبات المخالفة، مما يعكس انقساماً كبيراً داخل آليات المحكمة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحرش جنسي عقوبات أمريكية إسرائيل

United States Latest News, United States Headlines