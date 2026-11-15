تعطل شبكة الاتصالات يوقف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة لأربع ساعات

أمرت إدارة الطيران الاتحادية بوقف الإقلاع في الولايات المتحدة لتعطل الاتصالات، مما تسبب في فوضى للمسابر وأول رحلة منفصلة لطالب طيران في تكساس.

أمرَت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ، الجمعة، بتعليق جميع الرحلات المغادرة من المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عطل مفاجئ في شبكة الاتصالات، مما أدى إلى شلل جزئي في حركة الطيران لمدة تزيد عن أربع ساعات. وشهدت الأجواء الأمريكية ارتباكا غير مسبوق حيث كانت نحو 4000 طائرة تحلق في وقت الأزمة، مما فرض على مراقبي الحركة الجوية العمل بقدرات محدودة باستخدام أنظمة الرادار فقط لتوجيه الطائرات للهبوط الآمن.

واجه طالب طيران، يخوض أول رحلة منفصلة له عبر البلاد، حالة من الذعر والارتباك عندما تلقى تعليمات العودة الفورية إلى المطار. وكان الطالب قد أقلع من مطار هيكس بالقرب من مدينة فورت وورث في ولاية تكساس، قبل أن تتواصل معه إدارة الحركة الجوية وتوجهه بهدوء للعودة، مع طلبه الصراحة حول عدم معرفته بالإجراءات، قائلاً: "سيدتي، أنا طالب طيران. بصراحة، هذه أول مرة أقوم فيها برحلة منفصلة عبر البلاد، ولا أعرف ماذا أفعل".

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تحدث الطالب الشاب مع المراقبة الجوية، التي أرشده إلى تجنب الطائرات الأخرى في المنطقة، بما في ذلك طائرتان من نوع الهليكوبتر. ومع اقترابه من المطار، طلب الطالب الطمأنينة بشأن سلامة الهبوط، وسأل: "هل هناك أي خطب في هيكس؟". أجابت المراقبة الجوية بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وواصلت توجيهه خلال الاقتراب من المدرج، قبل أن تهبط طائرته بسلام بعد دقائق، وفقاً لبيانات خدمة "فلايت أوير" لتتبع الرحلات.

تأثير العطل على حركة الطيران الأمريكية

يمثل هذا الحدث أول توقف شامل لحركة الطيران الأمريكية منذ يناير عام 2023، عندما تسببت مشكلة في أنظمة الكمبيوتر التابعة لإدارة الطيران الاتحادية في تعطيل الحركة الجوية. وتعود آخر واقعة مماثلة إلى أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001، مما يعكس ندرة مثل هذه الأحداث الكبيرة في القطاع الجوي الأمريكي.

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واجهت عشرات الآلاف من المسافرين تداعيات حادة على الأرض، حيث تقطعت بهم السبل في صالات المطارات من بوسطن إلى سياتل، ومن نيويورك إلى لوس أنجلوس. وامتلأت المطارات بالركاب الذين واجهوا إلغاء الرحلات وطوابير الانتظار الطويلة، فيما سارعت شركات الطيران إلى إعادة ترتيب الحجوزات، بينما اتجه بعض المسافرين إلى استئجار السيارات أو استخدام الحافلات والقطارات بدلا من مواصلة رحلاتهم جواً.

ردود فعل الشركات الرياضية والسياحية

امتدت التداعيات إلى الفرق الرياضية المحترفة والجامعية، إذ اضطرت فرق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ودوري الهوكي الوطني وفرق جامعية إلى إعادة ترتيب خطط سفرها. وحذرت شركات الطيران من أن خروج الطائرات وأطقم العمل عن مواقعها المعتادة قد ينعكس على جداول الرحلات خلال مطلع الأسبوع، مع استمرار محاولات استعادة انتظام العمليات في القطاع.

من المفارقات الطريفة، عاش بعض المسافرين تجربة مختلفة تماماً، حيث تحولت رحلة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز" من لوس أنجلوس إلى أورلاندو إلى حفل موسيقي مرتجل على ارتفاع 35 ألف قدم. وكان على متن الرحلة فرق "هوباستانك" و"سيمبل بلان" و"ذا يوزد"، بالإضافة إلى المغنية لولو، الذين كانوا في طريقهم للمشاركة في جولة "فانس وورلد" قبل إعلان وقف الرحلات.

استخدم الموسيقيون الميكروفونات ومكبرات الصوت التي أحضروها معهم، وبثوا الموسيقى عبر نظام النداءات الداخلية للطائرة، وسط تفاعل الركاب، وفقاً لمقاطع فيديو وروايات نُشرت على الإنترنت. وكتبت المغنية لولو لاحقاً أن الركاب الذين كانوا يستخدمون خدمة الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة علموا، بينما كانوا يحلقون على ارتفاع 35 ألف قدم، أن حركة الطيران في أنحاء الولايات المتحدة توقفت.

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آفاق استعادة الجدول الزمني للرحلات

لا يُتوقع أن تعود حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة إلى جداولها الطبيعية قبل وقت متأخر من يوم الأحد، في ظل الحاجة لإعادة توزيع الطائرات والأطقم ومعالجة آثار الإلغاءات والتأخيرات المتراكمة. واستمرت شركات الطيران في بذل الجهود لتنسيق عمليات إعادة التشغيل، بينما حاول المسافرون التكيف مع الوضع المتغير.