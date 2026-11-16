شهدت أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك بنك أوف أمريكا وجي بي مورغان تشيس، تعطلاً تقنياً واسعاً أعاق الوصول للحسابات والتحويلات، فيما نفت البنوك حدوث اختراق أمني.

شبت أزمة تقنية واسعة النطاق في قطاع الخدمات المصرفية الإلكترونية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال يوم الاثنين، حيث تعرضت أنظمة عدد كبير من المؤسسات المالية العملاقة للانقطاع والاضطراب. أدى هذا التعطل المفاجئ إلى عزل آلاف العملاء عن حساباتهم الشخصية، ومنعهم من إتمام المعاملات المالية الأساسية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية التي يعتمدون عليها يومياً في إدارة شؤونهم المالية.

انتشار واسع بين البنوك الأمريكية الكبرى

وفقاً لما أفادت به وكالة أسوشيتد برس ومنظمات إعلامية رائدة مثل شبكة سي بي إس نيوز، فإن القوائم الأولية للبنوك المتأثرة تشمل عمالقة القطاع المالي في البلاد، والتي كانت أبرزها بنك أوف أمريكا وجي بي مورغان تشيس، بالإضافة إلى ويلز فارجو ويو إس بنك. كما تأثرت بشكل مباشر منصة التحويلات المالية الفورية زيل، مما وسع دائرة التأثير ليشمل شريحة واسعة من المستخدمين الذين يعتمدون على سرعة هذه الخدمات في تداولاتهم اليومية.

Also read ناسا تنجح في مناورة فضائية غير مسبوقة لتوجيه مسبارين إلى المريخ

أظهرت البيانات المرصودة من خلال موقع داون ديتيكتور المتخصص في تتبع الأعطال الرقمية، ارتفاعاً حاداً وملموساً في عدد بلاغات المستخدمين الذين واجهوا مشكلات فنية منذ ساعات الصباح الأولى. سجل موقع الشكاوى نمواً غير مسبوق في التقارير الواردة من العملاء الذين عانوا من تعذر الدخول أو عرض البيانات، مما يعكس حجم الاضطراب الذي شب في البنية التحتية الرقمية للبنوك الأمريكية.

تفاصيل الأرقام وحجم الشكاوى الفنية

تصدر بنك جي بي مورغان تشيس قائمة البنوك الأكثر تضرراً من حيث عدد البلاغات المسجلة، حيث تجاوز عدد الشكاوى أربعة آلاف بلاغ. ركزت نصف هذه الشكاوى على مشكلات تقنية في عرض أرصدة الحسابات وسجل المعاملات، فيما ارتبطت النصف الآخر بصعوبات متكررة في تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، وتعطل كامل في عمليات التحويلات البنكية الفورية.

Advertisement

في البنك الثاني المتأثر، سجل بنك أوف أمريكا نحو ألف وخمسمئة بلاغ فني يتعلق بشكل رئيسي بتعطيل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي. أما بالنسبة لكل من ويلز فارجو ويو إس بنك، فقد تجاوزت البلاغات المسجلة لكل منهما ستمئة شكوى، تمحورت هذه الشكاوى حول التعذر التام في إتمام الحوالات المالية أو الوصول إلى البيانات المصرفية الأساسية، مما عطل سير العمل اليومي للعملاء.

نفي الاختراقات الأمنية وشرح السبب التقني

في أول رد رسمي يهدف إلى تهدئة قلق المودعين واستعادة الثقة، أكد متحدث باسم بنك جي بي مورغان تشيس في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية المحلية أن هذا العطل الناتج عن خلل تقني وليس نتيجة هجوم سيبراني أو محاولة اختراق أمني. أوضح المتحدث أن المعاملات الحالية قد تستغرق وقتاً أطول من المعتاد لإتمامها بشكل طبيعي، لكنه أكد بوضوح أن أموال العملاء وأرصدة حساباتهم لا تزال آمنة تماماً ومتاحة.

وأضاف المتحدث أن الفرق الهندسية المتخصصة تعمل حالياً بأقصى سرعة ممكنة لمعالجة الخلل البرمجي أو التقني واستعادة الخدمة بشكل كامل وسريع. ظهرت خلال فترة التعطل رسائل تنبيهية لدى بعض عملاء البنك تفيد بعدم توفر الخدمات مؤقتاً، مع توجيههم لإعادة المحاولة في وقت لاحق، بينما تواصلت الجهود التقنية بين الكوادر الخبيرة لسد الفجوة الفنية.

التأثير على البنية التحتية الرقمية

يأتي هذا الاضطراب المصرفي المتزامن بعد فترة وجيزة من تعطل تقني كبير ضرب خدمات شركة مايكروسوفت العالمية، والذي استمر لساعات طويلة وأثر على منصات حيوية مثل أوتلوك وتيمز ومساعد الذكاء الاصطناعي كوبايلوت. هذا التسلسل الزمني للأعطال أثار تساؤلات حادة في الأوساط التقنية والمالية الأمريكية حول مدى هشاشة البنية التحتية الرقمية الحالية واعتماد المؤسسات الكبرى على شبكات سحابية مترابطة.

Advertisement

تشير هذه الحالة إلى خطر محتمل يتمثل في أن أي ثغرة تقنية أو خلل في هذه الشبكات المترابطة قد يؤدي إلى شلل واسع يمس الحياة اليومية لملايين المستهلكين. يظل السؤال قائماً حول كيفية تعزيز مرونة هذه الأنظمة لضمان استمراريتها، خاصة في ظل الاعتماد الكلي على التكنولوجيا في القطاع المالي، مما يتطلب مراجعة مستمرة لاستراتيجيات الحماية والتشغيل لتجنب تكرار مثل هذه الأحداث المتتالية.