تعديلات جديدة في أسعار تذاكر حفل شيرين بالساحل من الجهة المنظمة: فئة رويال أعلى سعر مقابل اختلاف في مناطق الحفل - 7 أغسطس بعد 4 سنوات

تعديلات جديدة في أسعار تذاكر حفل شيرين بالساحل بعد 4 سنوات، شمل زيادة سعر الفئة «روयल»، وارتفاع سعر أخرى تنتقل من 1000-27,500 جنيهاً، مع ارتفاع سعر الطاولة الخاصة، وذلك وسط حالة من الجدل حول ضعف المخطورة بين الجمهور.وفقاً للشركة المنظمة، هذه التغييرات لا تعني إلغاء حفل شيرين بل إجراء تعديلات في الأماكن وميزانية التذاكر.

تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين بالساحل: فئة رويال 30,250ج، تذاكر 1000-27,500ج، طاولة 250 ألف، الحفل 7 أغسطس بعد 4 سنوات أعلنت الجهة المنظمة لحفل النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب ، المقرر إقامته في منطقة الساحل الشمالي، عن تعديلات جديدة في أسعار التذاكر، شمل إضافة فئة «رويال» مرتفعة السعر، وسط حالة من الجدل بين الجمهور بسبب تفاوت الأسعار الكبير.

كشفت الشركة المنظمة عبر منصة الحجز الإلكتروني عن طرح فئة جديدة تحت اسم «رويال» في الجهتين اليمنى واليسرى من المسرح، حيث وصل سعر التذكرة إلى نحو 30,250 جنيهاً للفرد، وهو ما اعتبره البعض من أعلى الفئات في حفلات الموسم. تراوحت أسعار التذاكر لباقي الفئات بين مستويات متعددة، بداية من 1000 جنيه وحتى و27,500 جنيه، وذلك للوقوف في المناطق المختلفة بالحفل.

أما الطاولات الخاصة التي تستوعب حتى 8 أفراد، فقد وصلت سعرها إلى نحو 250 ألف جنيه للطاولة الواحدة، مما يجعلها ضمن الفئات الأعلى سعراً في الحفلات الغنائية داخل مصر خلال الفترة الأخيرة. يُحيي أوركسترا حفل شيرين بالساحل الشمالي يوم 7 أغسطس المقبل، ليكون أول ظهور فني لها في مصر منذ نحو 4 سنوات، وسط ترقب جماهيري واسع واهتمام إعلامي كبير.

نجاح فني متواصل رغم الجدل على الجانب الفني، تواصل أغنية «تباعا تباعا» تحقيق نجاح ملحوظ، حيث تجاوزت مشاهداتها 10 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»، لتتصدر قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر تداولاً





