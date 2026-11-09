تعافي البورصة اليابانية: نيكاي يرتفع 2.33% ويسترد خسائره

استعادة المؤشر نيكاي 225 قوته بعد موجة بيع سابقة بفضل تعافي أسهم التكنولوجيا وانهيار مخاوف اللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

شهدت المؤشرات المالية اليابانية انعطافة إيجابية حادة في ختام تداولات يوم الاثنين، حيث تعافت البورصة بشكل ملحوظ بعد أن كانت قد تراجعت بشكل كبير في الأسبوع السابق. وقد أدى ذلك إلى استقرار الأسواق مرة أخرى بعد موجة البيع الحادة التي استهدفت بشكل رئيسي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى خلال الأيام الماضية.

سجل المؤشر القياسي "نيكاي 225" ارتفاعا بنسبة 2.33 % ليغلق عند مستوى 58775.50 نقطة. جاء هذا الارتفاع لاستعادة جزء كبير من الخسائر التي تكبدها المؤشر في يوم الجمعة، حيث بلغت تلك الخسائر 6 %، مما تسبب في تراجع المؤشر بأكثر من 20 % مقارنة بالمستوى غير المسبوق الذي سجله في شهر يونيو الماضي.

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تعافي مؤشرات التكنولوجيا والأسواق الأمريكية

لم يكتفِ المؤشر نيكاي 225 بالاستقرار، بل شهد المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس" ارتفاعا بنسبة 2.97 % ليصل إلى 3818.16 نقطة. وجاء هذا التحسن بالتزامن مع تعافي أسهم شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة يوم الجمعة، حيث ارتفع سهمي إنفيديا وتسلا بقوة بعد أن كانا قد سجلا خسائر حادة في وقت سابق من الأسبوع.

في الأسواق الأمريكية، زاد المؤشر ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.1 %, بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.3 %. ويعزى هذا التحسن إلى انحسار المخاوف من أن تؤدي مكاسب الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس إلى تشديد اللوائح التنظيمية لقطاع الذكاء الاصطناعي، مما كان من شأنه التأثير سلبا على الإنفاق على مراكز البيانات.

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آراء المحللين وتوقعات السوق

علق تاكوما إيكيموتو، محلل السوق لدى شركة توكاي طوكيو إنتليجنس لاب، في مذكرة تحليلية على الوضع قائلا: "ثمة مخاوف بالغة إزاء تغيير السياسات في الولايات المتحدة، مثل إصدار قواعد تنظيمية للذكاء الاصطناعي". وأضاف المحلل أن "بمجرد انتهاء موجة الشراء الأولية ربما تكون هناك صعوبة في مواصلة تسجيل المكاسب"، مما يشير إلى تحفظ المستثمرين بشأن استدامة هذا الارتفاع.

وكان نطاق الارتفاع في السوق اليابانية قويا جدا يوم الاثنين، إذ ارتفعت أسعار 208 سهما من إجمالي 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكاي، فيما انخفض 17 سهما فقط. وقد أظهرت هذه الأرقام قوة الشراء السائد في السوق المحلية خلال جلسة يوم الاثنين.

أداء الأسهم الفردية والقطاع الصناعي

تصدر سهم بايكرنت للخدمات الاستشارية قائمة الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي، حيث صعد بنسبة 8.8 % ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق. وجاء سهم شركة شيميزو في المرتبة الثانية بارتفاع قدره 7.7 %, فيما زاد سهم ميتسوبيشي إلكتريك بنسبة 7.3 %، مما يعكس الزخم الإيجابي في القطاع الصناعي والخدمي.

في المقابل، كانت الخسائر كبيرة لبعض الشركات الأخرى، حيث تصدر سهم جابان توباكو قائمة الأكثر تراجعا. هوى سهم الشركة بالحد الأقصى اليومي المسموح به للتداول للجلسة الثانية على التوالي بعد أن صادرت روسيا أصولها في البلاد، وانخفض سهمها بنسبة 15.95 % ليصل إلى أدنى مستوى إغلاق منذ أكتوبر 2025.

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كما سجل سهم ميتسوي للكيماويات هبوطا بنسبة 8.48 % إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو حزيران 2025، ونزل سهم طوكيو فودوسان القابضة بنسبة 4.45 %. هذه التقلبات الفردية تبرز تأثير الأحداث الجيوسياسية والقرارات التنظيمية على أداء الشركات المحددة داخل السوق اليابانية الواسعة.