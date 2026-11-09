تعافي الأسهم العالمية مع تراجع النفط وقلق إنفيديا

استعادة الأسواق العالمية لتوازنها بدعم من النفط وآسيا، وسط مخاوف حول إنفيديا وتأثيرات التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي على مستقبل الاستثمارات.

استعادت الأسواق المالية العالمية جزءاً من توازنها خلال تعاملات الاثنين، بعد موجة الهبوط الحاد التي شهدتها الأسبوع الماضي، حيث تعافى مؤشر إم إس سي آي العالمي للأسهم بنسبة 0.5% بعيداً عن أدنى مستوياته في ستة أشهر. جاء هذا الانتعاش مدعوماً بحركات إيجابية في الأسهم الآسيوية والأوروبية، وفي الوقت نفسه شهدت التايوانية قفزة بقوة 5% في محاولة لاستعادة الخسائر الأسبوعية الكبيرة التي سجلتها سابقاً. لكن هذا التحسن بقي مشوباً بالحذر الشديد بين المتداولين، خاصة مع استمرار التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تراجع سهم إنفيديا وقلق المستثمرين

أعاد الانخفاض الحاد في سهم إنفيديا اختبار ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا، حيث تراجعت أسهم الشركة بأكثر من 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية. أثار هذا التراجع تساؤلات حول مستقبل القيادة، بعد ظهور تقارير تفيد بتحقيق داخلي يتعلق باحتمال استهداف الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ من قبل جهاز استخبارات أجنبي. يرى نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى ساكسو، أن جينسن هوانغ شخصية محورية يصعب تعويضها في قيادة الولايات المتحدة لقطاع الذكاء الاصطناعي، مما يجعل أي تهديد لقيادته عاملاً destabilizing للأسواق.

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تكتسب تحركات سهم إنفيديا أهمية استثنائية بالنظر إلى الدور المحوري للشركة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وارتباط تقييمات عدد كبير من شركات التكنولوجيا بتوقعات النمو والإنفاق على هذه التقنيات. يترقب السوق هذا الأسبوع نتائج أعمال مجموعة من شركات التكنولوجيا، بينها كور ويف وأبلايد ماتيريالز وسيسكو سيستمز، بحثاً عن مؤشرات حول قدرة الشركات على تحويل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية. تبرز كور ويف باعتبارها إحدى الشركات التي تعكس حساسية المستثمرين تجاه القطاع، بعدما ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها إلى مستويات تعكس تنامي المخاوف الائتمانية.

انخفاض أسعار النفط وتأثيراته التضخمية

في أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3%، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات إضافية. جاء هذا الانخفاض بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، في إطار مساعي الوساطة الدولية. هبط خام برنت بنحو 3% إلى 95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريباَ إلى 88.37 دولاراً، مما ساعد في تهدئة المخاوف التضخمية مؤقتاً.

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أسهم انخفاض أسعار الطاقة في دعم تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.84%. تأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري على تكاليف الإنتاج والتضخم والنمو الاقتصادي العالمي. وفي الصين، تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، في إشارة إلى استمرار التباين بين ضغوط تكاليف الإنتاج وضعف الطلب المحلي.

بيانات الوظائف وتوقعات الفائدة والعملات

تتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيسياً لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتزايدت رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل احتمالات الزيادة إلى نحو 80%. هذه التوقعات مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مما يعزز من احتمالية استمرار التشديد النقدي.

في أسواق العملات، تراجع الدولار بعد المكاسب القوية التي حققها الجمعة، إذ انخفض مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.4% إلى 101.81 نقطة. في المقابل، ارتفع اليورو بنحو 0.5% إلى 1.11 دولار. أما العملات المشفرة، فشهدت بيتكوين تعافياً محدوداً بنسبة 0.7% إلى 74,559 دولاراً، بعدما لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط قلق المستثمرين من احتمال تشديد القيود التنظيمية الأمريكية على الأصول الرقمية، مما يعكس استمرار التقلبات العالية في هذا القطاع.

تحليل كريس ويستون للمستقبل القريب

يعتبر كريس ويستون، رئيس الأبحاث لدى بيبرستون، أن حركة الأسواق خلال الفترة الحالية ستتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات السيولة ومستويات الأسعار. يرى أن بعض المستثمرين قد ينظرون إلى موجة البيع الأخيرة باعتبارها فرصة لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية، خاصة مع تراجع المخاوف العسكرية المؤقتة. ومع ذلك، تظل المعادلة الاستثمارية محكومة بثلاثة عوامل رئيسة: قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على إثبات جدوى إنفاقها الضخم، ومسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. هذه العوامل تجعل التعافي الحالي أقرب إلى استراحة حذرة، منه إلى عودة مؤكدة وشهية مخاطرة كاملة في الأسواق المالية.