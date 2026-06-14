تعادل تاريخي للمغرب مع البرازيل في افتتاحية كأس العالم 2026

تعادل المنتخب المغربي مع المنتخب البرازيلي 1-1 في مباراة افتتاح المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، في لقاء شهد أفضية تكتيكية مغربية وأداء برازيلي غير مقنع. أشرف حكيمي قاد المغرب لهذا الإنجاز، بينما أنقذ فينيسيوس جونيور البرازيل من الهزيمة.

شهدت مباراة افتتاح المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم 2026 تعادلاً مثيراً بين المنتخب المغرب ي والمنتخب البرازيل ي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم على ملعب لوسيل في قطر.

المباراة كانت محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، حيث تمكن أسود الأطلس من فرض أسلوبهم التكتيكي على المنتخب البرازيلي، خاصة في الشوط الأول الذي شهد تفوقاً مغربياً واضحاً. وقد بدأ المنتخب المغربي المباراة بضغط عالٍ واستحواذ منظم، مما أربك حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي ونجومه مثل فينيسيوس جونيور ونيمار. ونجح إسماعيل صيباري في تسجيل هدف التقدم للمغرب في الدقيقة 23 بعد هجمة مرتدة سريعة قادها أشرف حكيمي، الذي أرسل كرة بينية متقنة ليضعها صيباري في شباك الحارس أليسون.

لكن البرازيل عادلت النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عبر فينيسيوس جونيور بعد مجهود فردي رائع اخترق به دفاع المغرب وسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى. واستمرت المباراة في الشوط الثاني بنفس الإثارة، حيث تبادل الفريقان الهجمات دون أن يتمكن أي منهما من حسم النتيجة. وقد حظيت المباراة بتغطية إعلامية واسعة وتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر الجماهير عن إعجابهم بالمستوى الذي قدمه المنتخب المغربي، مؤكدين أن هذا الأداء يؤكد أن إنجاز كأس العالم 2022 لم يكن مصادفة.

من جانبها، ركزت وسائل الإعلام العالمية على الدور البارز لأشرف حكيمي، حيث وصفت صحيفة ليكيب الفرنسية أداءه بالأسطوري، مشيرة إلى أنه يقود جيلاً جديداً من النجوم الأفارقة نحو القمة. كما أشادت شبكة سكاي سبورت البريطانية بالتنظيم الدفاعي للمغرب وقدرتهم على إحباط هجمات البرازيل، في حين انتقدت صحيفة ديلي ميل الأداء البرازيلي، مؤكدة أن المنتخب البرازيلي يعاني من اعتماد مفرط على فينيسيوس جونيور، وأنه يحتاج إلى تحسين الأداء الجماعي إذا أراد المنافسة على اللقب.

وفي إسبانيا، سلطت صحيفة ماركا الضوء على صراع ثنائي المباراة، حيث عنونت مقالها بـ فينيسيوس جونيور ينقذ أنشيلوتي من فخ إسماعيل صيباري، مشيرة إلى أن المغرب أصبح قوة كروية لا يُستهان بها. أما في البرازيل، فقد عبرت وسائل الإعلام عن قلقها من الأداء المتذبذب للمنتخب، حيث وصف موقع غلوبو إيسبورتي تحولات المغرب الهجومية بالصاعقة، مؤكداً أن البرازيل كانت تائهة في الشوط الأول أمام الانطلاقات السريعة لنجوم المغرب.

ومع ذلك، أشار الموقع إلى أن الخروج بنقطة في مباراة صعبة ليس أمراً كارثياً، وأن المنتخب البرازيلي لديه الوقت لتصحيح الأخطاء في المباريات القادمة. ويعتبر هذا التعادل بمثابة رسالة قوية من المنتخب المغربي إلى العالم، بأنه قادر على منافسة الكبار، وأن كرة القدم الإفريقية في تطور مستمر. يُذكر أن هذه المباراة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من الجالية المغربية والعربية، مما أضفى أجواءً رائعة على المباراة.

ومن المتوقع أن تشهد المباريات القادمة في المجموعة الثالثة منافسة شرسة بين المنتخبات الأربعة، حيث يسعى كل فريق لحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية. وفي الوقت الذي يواصل فيه المنتخب المغربي استعداداته لمواجهة نظيره الصربي، يعمل الجهاز الفني للبرازيل على معالجة نقاط الضعف الظاهرة ليظهر الفريق بمستوى أفضل في المباريات المقبلة. اللقاءات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذه المجموعة القوية، فهل ينجح المغرب في تحقيق إنجاز جديد، أم أن الخبرة البرازيلية ستكون الفارق في النهاية؟ الأيام القادمة ستكشف الإجابة.

هذا التعادل يعد حدثاً تاريخياً جديداً في مسيرة الكرة المغربية، ويضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة، بدءاً من كأس العالم 2022 وصولاً إلى هذه المباراة القوية. كما أن الأداء التكتيكي الرائع للمنتخب المغربي يذكرنا بأن كرة القدم الحديثة تحتاج إلى أكثر من المهارة الفردية؛ فهي تحتاج إلى الانضباط التكتيكي والعمل الجماعي، وهو ما يبدو أن أسود الأطلس قد أتقنوه بشكل لافت.

في المقابل، يبقى السؤال قائماً حول قدرة البرازيل على استعادة مستواها المعروف قبل فوات الأوان، خاصة وأن المنافسة في كأس العالم لا تحتمل الأخطاء. ومع ذلك، فإن التعادل في المباراة الأولى يبقى نتيجة إيجابية لكلا الفريقين، حيث أن الحصول على نقطة في البداية يمنح الثقة ويفتح المجال أمام تحسين الأداء في الجولات التالية.

لا شك أن هذه المباراة ستبقى في ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة لفترة طويلة، لما حملته من إثارة وندية عالية المستوى، ولما أظهرته من تطور ملحوظ في كرة القدم الإفريقية. ونأمل أن تكون المباريات القادمة في كأس العالم بنفس المستوى الرائع من المتعة والتنافس الشريف





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 المغرب البرازيل أشرف حكيمي فينيسيوس جونيور

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سلمى حايك تخطف الأضواء في كأس العالم 2026.. رسالة مؤثرة من ملعب تتويج بيليه ومارادوناشهد ملعب مكسيكو سيتي لحظة استثنائية مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، حيث تحولت مراسم...

Read more »

محمد بن سليّم يشيد بسباق 24 ساعة في لومانسيحضر محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، سباق 24 ساعة في لومان لعام 2026،...

Read more »

شاكيرا لم تحضر افتتاح كأس العالم؟..الجدل يشتعل حول ظهور بديلة مزيفة للنجمة الكولومبيةأشعل ظهور النجمة الكولومبية شاكيرا في حفل افتتاح كأس العالم 2026 أمس، موجة واسعة من الجدل...

Read more »

مونديال 2026.. مكاسب اقتصادية خلف الأهدافيشهد كأس العالم 2026 حضوراً عربياً غير مسبوق، مع مشاركة ثمانية منتخبات عربية هي:...

Read more »

تأجيل مهرجانات بعلبك الدولية 2026 بسبب الأوضاع الأمنيةأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجانات بعلبك الدولية تأجيل دورة صيف 2026 إلى موعد غير محدد، بسبب...

Read more »

كأس العالم 2026: مواجهات جديدة تحمل الكثير من الإثارة والنديةتتواصل منافسات كأس العالم 2026 وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهات جديدة تحمل الكثير من الإثارة والندية.

Read more »