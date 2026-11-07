تظاهرات جديدة في فرنسا ضد غلاء المعيشة وتراجع المشاركة قبل مؤتمر الحكومة

انطلقت تظاهرات جديدة في فرنسا ضد غلاء المعيشة ومن أجل الشباب بمشاركة أقل من الأسابيع السابقة، وسط تدابير أمنية مشددة في باريس وعدة مدن.

بدأت تظاهرات جديدة في فرنسا ضد غلاء المعيشة ومن أجل الشباب بمشاركة أقل من الأسابيع الثلاثة السابقة، وسط تدابير أمنية مشددة، ولا سيما في العاصمة باريس. وتسعى السلطات الفرنسية إلى تجنب تكرار مشاهد الشغب والنهب التي وقعت في 17 أكتوبر على هامش التظاهرات.

وباستثناء باريس، التي تُعد بؤرة الحراك، شارك نحو 7000 شخص في 68 تظاهرة حتى وقت مبكر بعد الظهر، وفق أوساط وزير الداخلية، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظاً في حجم المشاركة.

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تظاهرات فرنسا تسبق مؤتمر الحكومة الاجتماعي

تهدف التعبئة الجديدة إلى إبقاء الضغط على السلطات قبل مؤتمر دعت الحكومة إلى عقده صباح الاثنين، بمشاركة النقابات وأرباب العمل. ويلتقي المسؤولون بعد ذلك ممثلي المنظمات الطلابية بعد الظهر في الموعد نفسه.

وتأتي هذه التظاهرات بعد احتجاجات نقابية ضخمة جرت يوم الخميس. وتعكس الحركة الجديدة استمرار الضغط الشعبي على حكومة سيباستيان لوكورنو في ملفات الأجور والقدرة الشرائية.

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وأكد سيباستيان لوكورنو في رسالة وجهها يوم الجمعة إلى الشركاء الاجتماعيين أنه يستمع إلى التطلعات المعبر عنها بشأن الأجور والقدرة الشرائية، وإلى هواجس أرباب العمل. وقال إن المؤتمر سيسمح بعرض الردود الملموسة على تطلعات الفرنسيين.

مطالب الطلاب والنقابات وخلافات الحراك

بدأت الأزمة بحركة لتلامذة الثانويات احتجاجاً على وضع التربية الوطنية، قبل أن تضاف إليها مطالب تتعلق بغلاء المعيشة واحتجاج على الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يغادر الرئاسة في مايو بعد عشر سنوات في السلطة.

ودعت اتحادات تمثل طلاباً ومعلمين في فرنسا إلى إضراب جديد يوم الثلاثاء، لمواصلة الضغط على الحكومة من أجل زيادة الإنفاق على التعليم. كما دعا اتحاد النقابات الشبابية والنقابات المحلية إلى مسيرة مرخصة يوم السبت، تنطلق من ساحة لا ريبوبليك في قلب باريس وتتجه إلى ساحة لا ناسيون.

من جانبها دعت تنسيقية السترات الصفراء إلى تجمع منفصل حظرته السلطات في ساحة الكونكورد قرب مقر الجمعية الوطنية. وتجمع نحو مئة شخص في المكان بعد الظهر، وأفاد مراسلون أن الشرطة طوقت المتظاهرين، وأغلبهم لم يكونوا يرتدون السترات الصفراء، كما أوقفت أحد قادة الحراك أمام الجمعية الوطنية.

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تدابير أمنية مشددة وقرارات حظر التظاهرات

أعلن وزير الداخلية لوران نونييز يوم الجمعة تجديد التدابير الأمنية المكثفة، التي اتخذت قبل يومين مع نشر 70 ألف شرطي وعنصر أمن في أنحاء فرنسا. وحذر من أن الخطر هو نفسه كما في أيام السبت السابقة.

وأعلنت مديرية الشرطة عبر منصة "إكس" إجراء 847 عملية تفتيش بحلول الساعة 11,00 في محطات القطارات في باريس ومحيطها، ضمن الإجراءات الوقائية لتفادي أعمال العنف.

وصدرت قرارات بحظر التظاهرات في وسط بعض المدن، ومنها مدينة رين في غرب فرنسا، بسبب أعمال العنف الخطيرة التي وقعت في المدينة يوم الخميس. وتشير هذه القرارات إلى أن السلطات تسعى إلى منع تكرار الاضطرابات مع استمرار الحراك في عدة مناطق.