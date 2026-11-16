مجموعة وصل تعلن استكمال الهيكل الإنشائي لمشروع إم جي إم دبي بتكلفة 10 مليارات درهم ومساحة 3 ملايين قدم مربعة مع افتتاح متوقع عام 2029.

أعلن هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي ل مجموعة وصل ، عن اكتمال الهيكل الإنشائي لمشروع إم جي إم دبي ، الذي يقع على جزيرة اصطناعية بالقرب من ساحل أم سقيم و جميرا وبجوار برج العرب. يهدف هذا المشروع الضخم، المقرر افتتاحه مطلع عام 2029، إلى تطوير وجهة سياحية وترفيهية متكاملة تعزز مكانة الإمارة العالمية.

توسعات ضخمة وتضاعف المساحة الاستثمارية

تشهد منطقة مشروع إم جي إم دبي توسعات كبيرة تجاوزت المخطط الأصلي بمعدل ثلاثة أضعاف، حيث ارتفعت المساحة الإجمالية للمشروع من مليون قدم مربعة عند إطلاقه إلى نحو 3 ملايين قدم مربعة حالياً. تصل التكلفة الاستثمارية لهذا التطور الكبير إلى نحو 10 مليارات درهم، مما يعكس الطموح في إنشاء مشروع متكامل للسياحة والترفيه.

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جاء هذا التطور الجذري منذ إطلاق المشروع عام 2018، حيث تحولت الرؤية من مجرد إنشاء وجهة فندقية إلى تطوير مشروع ضخم يضم فنادق عالمية ومطاعم ومرافق ترفيهية وشواطئ. تشمل التوسعات الإضافية شطئين رئيسيين وشاطئاً فرعياً، مما أسهم في تغيير طبيعة المشروع وحجمه بشكل كبير مقارنة بتصوره الأولي.

شراكة استراتيجية مع علامة إم جي MGM العالمية

تم اختيار التعاون مع شركة إم جي إم انطلاقاً من الرغبة في تقديم وجهة ترفيهية متكاملة بدلاً من الاكتفاء بإضافة فندق جديد إلى السوق، نظراً لخبرتها الواسعة في إدارة الفعاليات والترفيه. تمتلك إم جي إم أكثر من 150 علامة تجارية، إضافة إلى حقوق ملكية فكرية مرتبطة بالفعاليات والمهرجانات والعروض الترفيهية.

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يركز هذا المحور الرئيسي للشراكة على استقطاب مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية إلى المشروع، بما يسهم في ترسيخ مكانته وجهة سياحية جديدة ومختلفة في دبي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز تنوع المنتج السياحي في الإمارة وتقديم تجربة مختلفة للزوار من جميع أنحاء العالم.

مكونات متكاملة وطاقة فندقية ضخمة

بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إم جي إم دبي نحو 68 في المئة، ويشمل الجزيرة ثلاثة فنادق رئيسية هي البيلاجيو وأريا، إلى جانب الفندق الثالث الذي لم يتم تحديد اسمه حالياً. تبلغ الطاقة الفندقية الإجمالية للمشروع نحو 1500 غرفة، موزعة على الفنادق الثلاثة، بما يوفر خيارات إقامة متنوعة للزوار والسياح.

يتجاوز المشروع مكوناته الفندقية ليشمل ما بين 20 و25 موقعاً ووجهة ترفيهية، بالإضافة إلى نحو 40 مطعماً. من أبرز الإضافات الجديدة نادي سكوربيوس الشاطئي (Scorpios)، الذي سيكون الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، مما يضيف بعداً جديداً لوجهات الضيافة والترفيه.

توقعات بنقلة نوعية في الواجهة البحرية بحلول 2035

أشار هشام القاسم إلى أن دبي تشهد تطوراً عمرانياً وسياحياً كبيراً، وأن المشروعات الجاري تنفيذها على الواجهة البحرية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في شكل الإمارة خلال السنوات المقبلة. الواجهة البحرية في دبي مرشحة لتكون واحدة من أبرز الوجهات العالمية، لا سيما مع المشروعات الجديدة الجاري تطويرها في مناطق جميرا.

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من المتوقع أن تشهد المنطقة تحولاً كبيراً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2034 و2035، لتصبح وجهة استثنائية على مستوى السياحة والترفيه. يأتي مشروع إم جي إم دبي في إطار هذه الرؤية، من خلال الجمع بين الضيافة والترفيه والأنشطة السياحية في مشروع واحد، لتعزيز جاذبية دبي للسياح وإضافة خيار جديد إلى خريطة الوجهات السياحية في الإمارة.