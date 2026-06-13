تطوير نموذج TutorRL التعليمي المفتوح المصدر لتدريس الرياضيات بالتعلم المعزز

طور باحثون سويسريون وألمان نموذجا تعليميا مفتوح المصدر يدعى TutorRL يعتمد على التعلم المعزز لمحاكاة تفاعل بين معلم وطالب افتراضي بهدف تعزيز التفكير النقدي وتوجيه الطلاب نحو الحل تدريجيا. أظهرت الاختبارات تفوق النموذج على النماذج التجارية الكبيرة في الحفاظ على الحوار الطويل والمتعدد المراحل مع استخدام حجم تشغيلي صغير. يسعى الفريق لتجريب النظام في المدارس تمهيدا لتوسيعه.

طور باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا وجامعة دارمشتات التقنية في ألمانيا نموذجا تعليميا مفتوح المصدر يسمى TutorRL يعتمد على تقنية التعلم المعزز لمحاكاة تفاعل بين معلم وطالب افتراضي.

يهدف النظام إلى تعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب وتوجيههم نحو الحل تدريجيا بدلا من تقديم إجابات جاهزة. كشفت الاختبارات باستخدام معيار MathTutorBench لتدريس الرياضيات أن النماذج التجارية الضخمة من شركتي OpenAI وGoogle تفشل في تحقيق التوازن بين الخبرة العلمية والمهارة التربوية وتفقد تركيزها في المحادثات الطويلة ومتعددة المراحل.

يتميز TutorRL بقدرته على الحفاظ على المسار التعليمي في حوارات تتجاوز 20 خطوة باستخدام حجم تشغيلي صغير يبلغ 7 مليارات معامل فقط دون حاجة لبيانات تدريبية مكلفة مما يتيح للمعلمين تتبع الإجابة بدقة داخل الفصول. يسعى الفريق لعقد شراكات مع المدارس لتجريب النظام الذي جرى تحميله أكثر من 1000 مرة في بيئة صفية حقيقية تمهيدا لتوسيع استخدامه ليشمل مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المراحل الجامعية المتقدمة





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