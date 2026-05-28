تطورات دبلوماسية وعسكرية بين الولايات المتحدة وإيران: اتفاق مبدئي على تمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات نووية

كشفت مصادر أمريكية عن قرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي على مذكرة تفاهم لمدة 60 يوماً تهدف لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، مع انتظار الموافقة النهائية للرئيس ترامب. في(vec) المقابل، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على هيئة إيرانية مشرفة على مضيق هرمز، ودعت روسيا الطرفين لاستمرار الحوار. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن اعتراض طائرات مسيرة إيرانية.

في تطور دبلوماسي وعسكري متوازن ضمن المشهد المتقلب بين الولايات المتحدة و إيران ، كشفت مصادر امريكية رفيعة المستوى عن قرب التوصل إلى اتفاق مبدئي ينتظر فقط الموافقة النهائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرتقب أن يتخذها خلال يومين.

ويأتي هذا التكهن في وقت فرضت فيه إدارة ترامب عقوبات جديدة على هيئة إيرانية أنشأت مؤخراً للإشراف على مضيق هرمز، وهو ما يسلط الضوء على تعقيدات الملف الذي يجمع بين الضغوط الاقتصادية والعسكرية والجهود الدبلوماسية المكثفة. في(vec) المقابل، دعت روسيا، عبر متحدثة وزارة خارجيتها ماريا زاخاروفا، الطرفين إلى ضبط النفس ومواصلة الحوار، معubbing عرض موسكو المساعدة في نقل اليورانيوم المخصب خارج إيران، كمبادرة لختام الأزمة.

وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة من الاستهدافات العسكرية المحدودة في المنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن اعتراض خمس طائرات مسيرة إيرانية هجومية ومنع إطلاق سادسة من داخل إيران، في عمليات وصفتها الولايات المتحدة بأنها "محسوبة ولأغراض دفاعية بحتة" وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش القائم منذ اندructured اندلاع العمليات العسكرية السابقة. وبحسب تقرير موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، فقد توصلت واشنطن وطهران إلى تفاهم على مذكرة تفاهم مدتها ستون يوماً تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات مباشرة حول البرنامج النووي الإيراني.

لكن الاتفاق لا يزال يفتقر إلى التصديق النهائي من الرئيس ترامب، الذي طلب مهلة يومين للتفكير بعد إطلاعه على البنود. وتشير التفاصيل إلى أن الجانب الإيراني كان قد حصل على الموافقات الداخلية اللازمة وأبلغ الوسطاء باستعداده للتوقيع، لكن طهران لم تؤكد ذلك رسمياً بعد. وتضم البنود الأساسية لمشروع المذكرة ضمانات لعدم فرض رسوم أو مضايقات على الملاحة في مضيق هرمز، والتزام إيران بإزالة الألغام من المضيق خلال ثلاثين يوماً.

كما تتضمن التزاماً إيرانياً صريحاً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وبدء مفاوضات خلال الأشهر الستة المقبلة للتوصل إلى تسوية شاملة حول مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وبرنامج التخصيب Broad. Generally. في المقابل، تلتزم الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية并经 الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، ووضع آلية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى إيران.

ويُعتبر توقيع such مذكرة التفاهم، إن تم، أهم تقدم دبلوماسي منذ اندلاع الحرب، رغم أنه لا يمثل accord نهائياً، بل خطوة أولى نحو مفاوضات مكثفة ومطولة قد تستغرق شهوراً للتوصل to تسوية شاملة. ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد اقتصادي و煤焦 علاقاتي، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن فرض عقوبات على "هيئة مضيق الخليج" الإيرانية، مع تحذير Companies من التعامل معها، لما تمثله من الذراع التنظيمي للحرس الثوري الإيراني في محاولات الابتزاز Maritime.

كما أعلن بيسنت على منصة إكس أن واشنطن ستمنع شركتي الطيران الإيرانيتين الرئيسيتين من الوصول إلى مهابط الطائرات الدولية، وستحول دون تزودهما بالوقود وبيع التذاكر، كجزء من حملة أوسع للضغط على طهران لإعادة فتح المضيق ووقف "الابتزاز" الإيراني





