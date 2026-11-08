تطور معرض الشارقة الدولي للكتاب من نادٍ محلي إلى حدث عالمي

تحول معرض الكتاب العربي من اجتماع صغير في الشارقة عام 1980 إلى أكبر حدث ثقافي عالمي يشارك فيه آلاف الناشرين، بفضل رؤية القيادة.

بدأت قصة معرض الشارقة الدولي للكتاب كمبادرة ثقافية متواضعة في نهاية سبعينيات القرن الماضي وبداية الثمانينيات، حيث احتل النادي الثقافي الاجتماعي طابقاً كاملاً في إحدى العمارات المطلة على بحيرة خالد في الشارقة، ليكون امتداداً لفرع أبوظبي الذي أسسته نخبة من المثقفين والموظفين السابقين بوزارة الخارجية.

في ذلك الوقت، برز الشيخ أحمد بن محمد القاسمي بمسؤوليته كرئيس لدائرة الثقافة، وشارك في تنظيم أول معرض للكتاب تحت اسم "معرض الكتاب العربي" في أوائل العام 1980، حيث استضاف الشاعر محمود درويش والمفكر إلياس مرقص بين ضيوفه، مما أعطى زخماً كبيراً للحركة الثقافية المحلية.

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التأسيس والانتقال المؤسسي للمعرض

كانت الخطوة الأولى لتحويل هذا الحدث إلى مؤسسة دائمة عندما انتقلت مسؤولية التنظيم من النادي إلى دائرة الثقافة في الشارقة، مما مكن المعرض من النمو المستمر والانتقال إلى مركز إكسبو الشارقة، ليصبح حدثاً رسمياً ومعترفاً به دولياً.

في العام 1982، انطلق المعرض رسمياً تحت مسمى "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، متجاوزاً حدود العرض المحلي ليصبح منصة للتبادل الفكري، حيث ساهم في ربط الكتاب العرب بأسواق النشر العالمية وفتح آفاقاً جديدة للقراء.

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الحضور العالمي والمشاركة الدولية

اليوم، يستقطب المعرض في دورته الخامسة والأربعين أكثر من ثلاثة آلاف ناشر وعارض من 126 دولة، محققاً حضوراً عالمياً لا يُقارن بذلك المعرض الصغير الذي أقيم في مكتب مكتبة النادي قبل حوالي نصف قرن من الزمن.

امتد تأثير هذا النجاح إلى مشاركته في معارض دولية بارزة مثل فرانكfurt ولندن وبولونيا وبكين، حيث أسهمت مبادرات الترجمة والنشر في نقل الصوت الثقافي للإمارات، مما عزز مكانة الشارقة كوجهة ثقافية رئيسية على الخريطة العالمية.

دور القيادة ورعاية المبدعين

تميزت تجربة المعرض بدعم حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي لا يقتصر دوره على الرعاية بل هو كاتب ومؤرخ ومثقف يدرك قيمة المعرفة في بناء المجتمع، مما جعله ركيزة أساسية لاستمرار المشروع ونموه.

تخاطب إدارة المعرض اليوم جميع القائمين على تطويره، وعلى رأسهم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة، تقديراً لمساهمتهم في استمرار هذا الحدث الثقافي الكبير.

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توريخ الأعمال ومؤسسي النادي الأولين

منذ البداية، كان لسعداء من أمثال سلطان بن خليفة الحبتور، الذي تبرع بطابق كامل في مبنى عمارته للنادي، ولرشد الغزال وعبدالمحسن النومان وعبدالله العباسي الذي كان محرك النشاط الثقافي، دور محوري في تأسيس هذا الصرح.

كما ساعد المفكر السوداني محمد أبو القاسم حاج حمد، الذي كان يعمل بوزارة الخارجية ويملك مكتبة كبيرة في أبوظبي، في تنظيم المعرض الأول، مما أضاف بعداً ثقافياً مهماً وساهم في نجاح الفعالية منذ دورتها الأولى.