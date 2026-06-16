تطور مستمر في مشروع مطار آل مكتوم الدولي بدبي مع دخوله مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق

تتواصل أعمال تطوير مطار آل مكتوم الدولي في دبي وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تشهد مختلف مسارات التنفيذ تقدماً ملحوظاً، استعداداً لبدء تشغيل المرحلة الأولى في عام 2032. ويأتي المشروع كاستثمار استراتيجي يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجستية، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33. وقد بلغت قيمة العقود المنفذة 13 مليار درهم، مع إنجاز أكثر من 10 ملايين ساعة عمل، واستعداد لترسية مشاريع تتجاوز قيمتها 55 مليار درهم، بهدف بناء مطارfuture بطاقة استيعابية تتجاوز ربع مليار مسافر سنوياً.

تواصل حكومة دبي 高档 تطوير مطار آل مكتوم الدولي وفق الجدول الزمني المحدد، مع تحقيق تقدم كبير في تنفيذ الحزم الرئيسية والاستعداد لطرح حزم مستقبلية، استعداداً لبدء تشغيل المرحلة الأولى في عام 2032.

ويمثل المشروع جزءاً من الرؤية الشاملة طويلة الأمد لدبي، حيث تشهد مسارات التنفيذ المختلفة تقدماً ملحوظاً يشمل أعمال التمكين والبنية التحتية لمدارج الطائرات والهياكل التحتية الأولية لمباني المسافرين والبوابات، ضمن منظومة تنفيذية متكاملة تعكس الحجم والاستراتيجية الكبيرة للمشروع. وقد أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بجهود الفريق المعني بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، مؤكداً أن المشروع يعكس رؤية دبي المستقبلية في بناء بنية تحتية عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل.

ووصف سموه المشروع بأنه استثمار استراتيجي في مستقبل دبي وخطوة محورية في مسيرة التنمية الشاملة، ويربط بينه وبين أجندة دبي الاقتصادية D33 رفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وخلق فرص اقتصادية مستدامة. كما كشف سموه في تدوينة على موقع إكس عن إنجازات حالة فريدة: تنفيذ عقود بقيمة 13 مليار درهم، وإنجاز أكثر من 10 ملايين ساعة عمل خلال الأشهر الـ15 الماضية، مع استعداد لترسية مشاريع استراتيجية تتجاوز قيمتها 55 مليار درهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، بهدف بناء مطار المستقبل بطاقة استيعابية تتجاوز ربع مليار مسافر سنوياً.

من جانبه، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن المشروع يواصل تقدمه بثقة مع دخوله مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق، مما يجسد رؤية دبي الاستراتيجية لترسيخ مكانتها العالمية كمركز رئيسي لقطاعي الطيران والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن المشروع يمثل ركيزة محورية لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والربط الدولي، ويرسخ جاهزية دبي للمستقبل.

بدوره، وصف المدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، المشروع بأنه يجسّد الرؤية الاستباقية لدبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للحركة الاقتصادية والخدمات اللوجستية، عبر تطوير منظومة متكاملة قائمة على الكفاءة التشغيلية والاستدامة والجهوزية للمستقبل. وأضاف أن المشروع ينعكس توجيهات القيادة الرشيدة في الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية النوعية، لدعم الاستدامة المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي عبر قطاعات حيوية متعددة.

كما أشار إلى أن المشروع يمثل ركيزة محورية ضمن استراتيجية حكومة دبي لتعزيز الاستدامة المالية من خلال تطوير أصول سيادية قادرة على توليد قيمة مضافة مستدامة واستقطاب استثمارات نوعية إقليمية ودولية. من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، خليفة سهيل الزفين، أن المطار يمثل مشروعاً تحولياً يشكل حجر الزاوية في مستقبل قطاع الطيران في دبي، ومحركاً استراتيجياً لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الإمارة على المدى الطويل.

وأكد مواصلة العمل على تطوير نموذج تشغيلي متكامل يواكب النمو المتوقع في حركة المسافرين والشحن خلال العقود المقبلة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الكفاءة التشغيلية والجهوزية المستقبلية





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