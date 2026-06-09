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تطور ملحوظ في حالة نيمار بعد الإصابة嚼

رياضة News

تطور ملحوظ في حالة نيمار بعد الإصابة嚼
نيمارالبرازيلإصابة
📆09/06/2026 8:50 AM
📰alkhaleej
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يخضع النجم البرازيلي نيمار لبرنامج تعافي مكثف بعد ظهور تحسن في إصابته嚼

كشف الاتحاد البرازيل ي لكرة القدم عن تقدم ملحوظ في حالة نجمه المخضرم نيمار ، الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق اليمنى منذ mayo الماضي. أجرى الهداف التاريخي للمنتخب البرازيل ي الفائز ب كأس العالم خمس مرات فحصاً بالرنين المغناطيسي يوم الاثنين في الولايات المتحدة، وأظهرت النتائج أنها ضمن المعايير المتوقعة وفقاً لما ذكره الاتحاد.

ومن المقرر أن يواصل نيمار برنامج التعافي والإعداد البدني الذي وضعه الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي. ومع ذلك، لم يؤكد الاتحاد بعد مشاركة اللاعب في المباراة الافتتاحية ضد المغرب يوم السبت في إيست رذرفورد، ولا تزال فرصته في اللعب ضمن المجموعة الثالثة غير مؤكدة. من ناحية أخرى، لم يشارك نيمار في حصة التدريب مساء الاثنين في مقر إقامة المنتخب البرازيلي، والذي يقع في ملعب التدريب الجديد لنادي نيويورك ريد بولز الأمريكي على بعد حوالي 50 كيلومترًا غرب مانهاتن.

من جهته، أعرب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن ثقته في عودة نيمار للتدريبات هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه سيكون جاهزاً للمشاركة إما في المباراة الأولى أو الثانية للبرازيل، لكنه أكد أنه لن يغامر بالتعجل في تعافي اللاعب الذي عانى من إصابات متكررة في المواسم الأخيرة

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نيمار البرازيل إصابة كأس العالم كارلو أنشيلوتي

 

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