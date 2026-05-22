تطور جديد في علاج شيخوخة الجلد: دواء ABT-263 يزيل الخلايا الهرمة ويحسن تجدد الجلد

كشفت دراسة علمية حديثة عن تقدم واعد في مجال مكافحة شيخوخة الجلد، حيث أظهر علاج دوائي موضعي يُعرف باسم ABT-263 قدرة على تحسين التئام الجروح لدى الفئران المسنة، عبر استهداف وإزالة ما يُعرف ب«الخلايا الهرمة» أو «الخلايا الزومبي».

مع التقدم في العمر، تتراكم في الجلد خلايا متضررة تُعرف علمياً باسم الخلايا الهرمة (senescent cells)، وهي خلايا لم تعد تعمل بشكل طبيعي لكنها لا تموت، وتستمر في إفراز مواد التهابية تؤثر سلباً على الأنسجة المحيطة. أظهرت الدراسة أن الدواء ABT-263 ينتمي إلى فئة تُعرف باسم «العلاجات المقضيّة على الخلايا الهرمة (Senolytics)»، وهي أدوية مصممة لاستهداف هذه الخلايا وإزالتها بشكل انتقائي.

وفي التجارب التي أُجريت على الفئران المسنة، تم تطبيق العلاج موضعياً على الجلد لمدة خمسة أيام، وكان هناك انخفاض واضح في عدد الخلايا الهرمة، تحسن كبير في مؤشرات تجدد الجلد، وتسارع ملحوظ في التئام الجروح. بعد إحداث جروح صغيرة في جلد الفئران، لاحظ الباحثون فرقاً واضحاً بين المجموعات، حيث شفيت 80% من الفئران المعالجة تماماً بحلول اليوم 24، مقابل 56% فقط في المجموعة غير المعالجة.

إحدى أبرز النتائج غير المتوقعة هي أن العلاج تسبب في زيادة مؤقتة في الالتهاب داخل الجلد. ورغم أن الالتهاب المزمن ضار، ولكن أوضح الباحثون أن هذه الاستجابة القصيرة قد تكون مفيدة لأنها تنشط آليات الإصلاح، تهيئ الجلد لمرحلة التجدد، كما تحفّز مسارات الشفاء الطبيعية. وقد يمهد هذا النهج مستقبلاً لتطوير علاجات تساعد على تسريع التعافي بعد الجراحات والإصابات لدى كبار السن، مع تحسين جودة الجلد ووظائفه الحيوية، بحسب مجلة Aging





