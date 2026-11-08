تصوير نادر لسمكة Barreleye الشفافة في أعماق المحيط الهادئ

باحثو MBARI يصورون سمكة Barreleye بوضوح 4K لدراسة تكيفها البصري في أعماق المحيط. لقطات مذهلة تكشف أسرار رؤيتها الفريدة.

نجح فريق بحثي تابع إلى معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيري ( MBARI) في التقاط صور عالية الدقة ل سمكة Barreleye ، وهي كائن بحري نادر يتميز برأس شفاف وعينين أنبوبيتين قادرتين على الدوران. تم إجراء هذه العملية الاستثنائية في المحيط الهادئ على عمق يصل إلى 600 متر تحت سطح البحر، حيث تم رصد السمكة ذات الاسم العلمي Macropinna microstoma على مسافة تقارب 90 كيلومترا من الساحل.

ظروف اكتشاف السمكة وآلية الرصد

تم تسجيل هذا الحدث التاريخي أثناء عودة المركبة الآلية الموجهة عن بعد Doc Ricketts إلى سطح البحر، حيث رصدت الأخصائية البحثية شانون جونسون الكائن النادر عن طريق الصدفة. وبناءً على هذه المصادفة، طلبت من فريق التشغيل إيقاف المركبة فوراً لضمان بقاءها في الموقع، مما أتاح للفريق العلمي فرصة ذهبية لمراقبة السمكة وتصويرها بتفاصيل دقيقة لم يسبق لها مثيل في السجل العلمي.

Also read فيديو نادر .. غواصة ترصد الشبح العملاق في الأعماق

أمضى الفريق حوالي 20 دقيقة في متابعة الكائن الحي، مستفيدين من الكاميرا المتطورة المثبتة على المركبة Doc Ricketts، والتي تدعم تقنية تسجيل الفيديو بدقة 4K. وقد قام العلماء بتجربة مستويات مختلفة من الإضاءة أثناء التصوير، بهدف إبراز الغطاء الشفاف المميز الذي يحيط برأس السمكة، مما وفر رؤية واضحة للهيكل الداخلي وعينينها الأنبوبيتين اللتين تشكلان سمة هذا النوع من الأسماك.

الخصائص البصرية والتكيف البيولوجي

تتميز سمكة Barreleye بتركيب رأس فريد يشبه الأنبوب الشفاف الذي يسمح لرؤيتها بالتحرك بحرية داخل الرأس. تعيش هذه السمكة في المنطقة الشفقية من المحيط، وهي طبقة عميقة تصلها كميات محدودة جداً من ضوء الشمس، مما يتطلب آليات بصرية متطورة للبقاء والتغذية. تعتمد السمكة على زعانفها الكبيرة للحفاظ على توازنها في الماء أثناء تحركها ببطء خلال عملية البحث عن الغذاء، وهي مهارة حيوية في البيئة المائية العميقة.

Advertisement

توجه عينا السمكة عادةً إلى الأعلى لاكتشاف ظلال الفرائس المحتملة من الأسماك والقشريات الصغيرة العائمة في أعماق البحار. وعندما تكتشف مصدراً للغذاء، تقوم بتدوير عينيها إلى الأمام لتتبع الفريسة بدقة متناهية. يعمل الغطاء الشفاف ليس فقط كنافذة للرؤية، بل أيضاً كدرع واقٍ يحمي العينين الحساستين من الجروح أثناء اصطدام السمكة بالكائنات البحرية الهلامية مثل السيفونوفورات التي تحمل لوامس لاسعة.

أهمية البحث والآفاق المستقبلية

يؤكد كبير العلماء في المعهد ستيفن هادوك أن هذه اللقطات توفر مادة علمية ثمينة لفهم آليات الرؤية لدى الكائنات التي تعيش في الأعماق، وكيفية تكيفها مع ظروف الإضاءة المحدودة جداً. يقوم فريق التنوع البيولوجي والبيولوجيا البصرية في المعهد MBARI بدراسة العلاقة المعقدة بين الكائنات البحرية والضوء، مع التركيز بشكل خاص على الأنظمة البصرية المتطورة التي تمكن الحيوانات من البقاء في البيئات القاسية والمظلمة.

يقوم الباحثون أيضاً بتحليل الأصباغ الموجودة في عدسات عيني سمكة Barreleye، حيث يرون فيها تشابهاً وظيفياً مع الأصباغ الخضراء الموجودة في عيون الحبار الفراولي. ويعمل العلماء على فهم كيف تعتمد هذه الكائنات على التقاط إشارات ضوئية دقيقة جداً، مثل رصد ظل عابر فوقها، مما يخلق منافسة تطورية مستمرة بين وسائل التمويه بالإضاءة الحيوية والقدرات البصرية الفائقة.

يعتبر هذا الاكتشاف جزءاً من سجل بحثي طويل يمتد لنحو 40 عاماً من قبل معهد MBARI، شمل قرابة 7 آلاف عملية غوص بالمركبات الآلية، وأكثر من 41 ألف ساعة من تسجيلات الفيديو في أعماق المحيطات. ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الحادية عشرة التي ينجح فيها باحثو المعهد في رصد هذا النوع النادر، كما أنها أول مشاهدة مسجلة لهذا الكائن باستخدام سفينة الأبحاث الجديدة David Packard.