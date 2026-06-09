تصنيف قمصان كأس العالم 2026: قميص غانا يتصدر ومصر في مراكز متأخرة

حصل قميص منتخب غانا على صدارة أفضل قمصان كأس العالم 2026، بينما جاء قميص مصر في المرتبة 44 في تصنيف صحيفة ذا أتلتيك. تضمن التصنيف 48 منتخبا مع تحليل للتصميمات المستوحاة من التراث والهوية.

أصدرت صحيفة ذا أتلتيك تقريرا مفصلا عن تصنيف أطقم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 ، حيث أثار قميص منتخب غانا إعجاب النقاد والمتابعين على حد سواء بفضل تصميمه الجريء المستوحى من نسيج الكينتي التقليدي وأسطورة العنكبوت أنانسي.

هذا التصميم الذي يدمج بين الفن الأفريقي والحداثة جعل القميص الغاني يحتل صدارة القائمة متفوقا على عمالقة الكرة مثل البرازيل وإنجلترا. في المقابل، واجه قميص منتخب مصر انتقادات واسعة بعد أن حل في المرتبة 44 من بين 48 منتخبا، حيث رأى المراقبون أن شركة بوما فشلت في تقديم تصميما مبتكرا يليق بتاريخ مصر العريق، إذ اعتمد على شكل الأهرامات بطريقة بدت غير متناغمة مع بقية عناصر القميص.

ويأتي هذا التصنيف في توقيت حساس قبل انطلاق البطولة التي ستشهد مشاركة منتخبات عربية أخرى مثل المغرب والسعودية وتونس والجزائر والعراق والأردن وقطر، حيث حظيت تصاميم هذه المنتخبات بتقييمات متفاوتة. تصدر قميص منتخب غانا القائمة بفضل مزجه بين التراث والابتكار، حيث استخدم المصممون ألوانا زاهية ونقوشا هندسية تحاكي نسيج الكينتي الذي يتميز به الثقافة الغانية، والذي يرتبط بقصة العنكبوت أنانسي الرمز في الفولكلور المحلي.

هذا التصميم الفريد لاقى إعجاب الجماهير لأنه يعبر عن الهوية الوطنية بطريقة عصرية، مما يعزز مكانة غانا كمنتخب يمتلك تاريخا في تقديم تصاميم مميزة. أما قميص البرازيل فقد حل ثانيا محافظا على هويته التقليدية باللون الأصفر مع إضافات بسيطة استوحيت من أطقم سابقة، بينما جاء قميص إنجلترا ثالثا بتصميم يجمع بين عناصر من نسخ تاريخية، مما أضفى عليه طابعا كلاسيكيا أنيقا.

وفي المرتبة الرابعة جاء قميص ألمانيا الذي يمثل آخر تعاون مع أديداس قبل انتقال العقد إلى نايكي، حيث اعتمد على خطوط بسيطة تحمل طابعا تاريخيا. أما قميص المغرب فحل خامسا مستوحى من الزخارف المغربية التقليدية، مما أثار حماسة الجماهير العربية خاصة مع الأداء المتميز للمنتخب المغربي في كأس العالم الأخيرة.

على الصعيد العربي، جاءت السعودية في المرتبة السادسة بتصميم يجمع بين الحداثة والنقوش السعودية التقليدية، بينما حلت تونس في المرتبة 24 بتصميم يعكس العلم التونسي بطريقة مبتكرة، والعراق في المرتبة 25 بتصميم مستوحى من الطبيعة العراقية. أما الأردن فجاء في المرتبة 28 وقطر في المرتبة 39 والجزائر في المرتبة 41.

وفي الطرف الآخر من التصنيف، تصدرت كرواتيا القائمة من الأسفل في المرتبة 48 بسبب تغيير تصميم المربعات الشهيرة بشكل لم يرق للمتخصصين، تلتها كندا في المرتبة 47 والتشيك في المرتبة 46 والإكوادور في المرتبة 45. ويعكس هذا التصنيف تنوع الرؤى الفنية لشركات تصنيع الملابس الرياضية، حيث تسعى كل علامة تجارية إلى تقديم تصاميم تجمع بين الجماليات والهوية الوطنية، لكن بعضها ينجح في ذلك بينما يخفق البعض الآخر في تحقيق التوازن المطلوب.

ويبقى الاهتمام بتصاميم الأطقم جزءا مهما من ثقافة كرة القدم، إذ يعبر كل قميص عن قصة وشخصية المنتخب الذي يرتديه، مما يضيف بعدا ثقافيا للحدث الرياضي الأضخم في العالم





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