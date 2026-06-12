تُظهر تصنيف ريان أوهانلون لأفضل 50 لاعب في كأس العالم مفاجآت عديدة، حيث يتصدر الفرنسي عثمان ديمبيلي القائمة، متفوقاً على الإسباني الشاب لامين يامال والفرنسي مايكل أوليس. ويُشهد التصنيف غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويشمل التصنيف أيضاً عدداً من أبرز نجوم اللعبة.

مع انطلاق بطولة كأس العالم ، يُتجه الانتباه إلى النجوم القادرين على صناعة الفارق في البطولة الأكبر في عالم كرة القدم. ويكشف تصنيف موسع عن مفاجآت عديدة، حيث يتصدر الفرنسي عثمان ديمبيلي القائمة، متفوقاً على الإسباني الشاب لامين يامال والفرنسي مايكل أوليس .

كما يُشهد التصنيف غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويشمل التصنيف أيضاً عدداً من أبرز نجوم اللعبة، حيث يتقدمهم ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام، وإيرلينغ هالاند. كما يظهر التصنيف حضوراً عربياً بارزاً بوجود قائد منتخب مصر محمد صلاح في المركز الخمسين، إلى جانب المغربي أشرف حكيمي الذي جاء في المركز الخامس والعشرين. ويُعتمد التصنيف على أداء اللاعبين مع أنديتهم خلال الموسمين الماضيين، مع التركيز على مدى تأثير كل لاعب في زيادة فرص فريقه بالفوز بالمباريات





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