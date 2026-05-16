تصعيد ملاحي في مضيق هرمز وصراع الإرادات بين إيران والولايات المتحدة

تقرير مفصل يتناول فرض إيران مسارات ورسوماً جديدة للسفن في مضيق هرمز، وعمليات القيادة المركزية الأمريكية في تعطيل وتحويل مسار السفن، وتفاصيل عودة حاملة الطائرات جيرالد فورد بعد أطول مهمة منذ حرب فيتنام.

تشهد المنطقة الاستراتيجية المحيطة ب مضيق هرمز تصاعداً ملحوظاً في حدة التوترات الجيوسياسية، حيث تواصل الجمهورية الإسلامية ال إيران ية ممارساتها التي يصفها مراقبون بالابتزازية لفرض سيطرتها على أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وفي تطور جديد، أعلنت طهران عن صياغة آلية تنظيمية مستحدثة تهدف إلى التحكم في حركة الملاحة التجارية عبر المضيق، حيث كشف إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عن خطة تقضي بتحديد مسارات ملاحية معينة تلتزم بها السفن التي تصفها إيران بأنها متعاونة معها. ولا تقتصر هذه الآلية على توجيه المسارات فحسب، بل تمتد لتشمل فرض رسوم مالية مقابل خدمات متخصصة تقدمها طهران لهذه السفن، وهو ما يراه المجتمع الدولي محاولة لشرعنة فرض إتاوات على الملاحة الدولية.

وفي ظل هذه التعقيدات، أشارت تقارير إعلامية رسمية إيرانية إلى وجود مفاوضات جارية بين طهران وعدد من الدول الأوروبية التي تسعى لتأمين عبور سفنها التجارية بعيداً عن المناوشات العسكرية والقيود الإيرانية، مما يعكس حالة القلق الأوروبي من انقطاع سلاسل الإمداد الحيوية. على الجانب الآخر، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تشديد قبضتها العسكرية من خلال فرض حصار بحري صارم على الموانئ الإيرانية لضمان امتثال طهران للقرارات الدولية والحد من قدراتها على زعزعة استقرار الملاحة.

وفي هذا السياق، كشفت القيادة المركزية الأمريكية المعروفة باسم سنتكوم عن بيانات ميدانية صادمة، حيث أكدت أنها قامت بتعطيل حركة أربع سفن تجارية وتحويل مسار ثمان وسبعين سفينة أخرى منذ بدء تنفيذ عمليات الحصار البحري في الثالث عشر من أبريل الماضي. وأوضحت القيادة أن هذه العمليات تتم تحت رقابة دقيقة من مروحيات الجيش الأمريكي التي تحلق فوق المياه الإقليمية قرب المضيق لضمان تنفيذ الإجراءات الأمريكية بدقة.

وفي سياق متصل، سلطت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الضوء على إخفاق برنامج التغطية التأمينية الأمريكي الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب بتكلفة تصل إلى أربعين مليار دولار، حيث تبين أن السفن التجارية لم تستفد من هذا البرنامج بسبب تعقيدات في المتطلبات وشروط مرتبطة بمرافقة السفن عسكرياً، وهو ما أدى إلى بقاء تكاليف التأمين عند مستويات مرتفعة جداً مقارنة بفترات ما قبل النزاع، مما زاد من الأعباء المالية على شركات الشحن العالمية. وفي تطور ميداني بارز، عادت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد إلى قاعدتها في ولاية فرجينيا بعد انتهاء مهمة عسكرية طويلة وصعبة استمرت قرابة عام كامل.

ووفقاً لتقارير شبكة سي إن إن، فإن هذه المهمة تعد الأطول لحاملة طائرات أمريكية منذ نهاية حرب فيتنام، حيث لعبت فورد دوراً محورياً في عمليات عسكرية استهدفت التهديدات في فنزويلا والتصعيد المستمر مع إيران في منطقة الشرق الأوسط، من خلال إطلاق موجات مكثفة من الطائرات المقاتلة لردع أي تحركات معادية. وبالرغم من النجاحات العملياتية، واجهت الحاملة تحديات لوجستية وتقنية جسيمة، كان أبرزها اندلاع حريق في إحدى مناطق الخدمات في مارس الماضي، وهو الحريق الذي استغرق إخماده أكثر من ثلاثين ساعة من العمل المتواصل، مما تسبب في إخلاء مئات البحارة من أماكن إقامتهم.

بالإضافة إلى ذلك، عانت السفينة من أعطال متكررة في أنظمة الصرف الصحي والمراحيض والخدمات الأساسية، مما اضطر الطواقم الفنية لإجراء إصلاحات طارئة ومعقدة أثناء الإبحار، لتعود السفينة في النهاية إلى مينائها لتقييم الأضرار وإجراء الصيانة الشاملة بعد رحلة استنزافية طويلة في مياه التوتر الدولي





