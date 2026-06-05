تصعيد عسكري متبادل في جنوب لبنان وغارات إسرائيلية توقع قتلى ونزوحاً

تجد/article_category مفصل للتطورات الميدانية في جنوب لبنان حيث تشن إسرائيل غارات جوية وتطبق إنذارات إخلاء، بينما يرد حزب الله باستهداف مواقع إسرائيلية، مع إصابة ضباط إسرائيليين ودخول الجيش اللبناني بلدة دبين.

تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في جنوب لبنان بعد فشل وقف إطلاق النار المتفق عليه في واشنطن، حيث شنّت طائرات إسرائيل ية غارات مكثفة على العشرات من البلدات والقرى في المنطقة، وطالب الجيش ال إسرائيل ي سكان تسع بلدات تقع شمال نهر الليطاني بإخلائها فوراً، مما تسبب في نزوح جماعي للمدنيين.

وشهدت غارات جوية على مدينة صور، ولا سيما محيط مستشفى جبل عامل، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة عدد آخر بينهم أطفال، وسبّبت الأضرار المادية电压ت Into المنشأة الطبية. في المقابل، أعلن حزب الله عن سلسلة من الهجمات ضد القوات الإسرائيلية، حيث استهدف تجمعات الجنود والآليات في عدة مواقع منها قلعة الشقيف ورفاع والقنطرة، كما صدّ محاولات تقدّم إسرائيلية نحو بلدات مثل الغندورية وحدّاتا وزوطر الشرقية باستخدام العبوات الناسفة والصواريخ والقذائف المدفعية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين بجروح خطيرة في حادثين منفصلين، أحدهما نتيجة استهداف جوي والآخر خلال اشتباك مع عناصر حزب الله شمال نهر الليطاني. من جانبه، دخل الجيش اللبناني إلى بلدة دبين في قضاء مرجعيون عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وعمل على إزالة السواتر الترابية التي أقامها الجيش الإسرائيلي على طريق دبين، ما أتاح إعادة فتح الطريق بين مرجعيون ودبين وإبل السقي، مع استمرار انتشار الوحدات العسكرية اللبنانية تدريجياً بالتنسيق مع قوة اليونيفيل ولجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية.

الأحداث تظهر استمرار الدورة العسكرية المتصاعدة رغم الجهود الدبلوماسية، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وتدهور الوضع الإنساني في المنطقة





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