تصعيد إسرائيلي واسع في لبنان وغارات على البقاع والجنوب رغم تمديد وقف إطلاق النار

استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب وشرق لبنان مع إصدار تحذيرات بإخلاء قرى قرب صيدا، بالتزامن مع تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً بوساطة أمريكية.

شهدت الساحة ال لبنان ية تصعيداً عسكرياً مفاجئاً ومكثفاً مع شن القوات ال إسرائيل ية سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة في جنوب وشرق البلاد، مما أثار حالة من القلق والتوتر الشديدين بين السكان المحليين.

وبحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فقد تركزت الضربات في منطقة البقاع بشرق لبنان، حيث تعرضت بلدة سحمر لضربتين جويتين مباشرين، مما يعكس رغبة الجانب الإسرائيلي في توسيع نطاق عملياته العسكرية لتشمل عمق الأراضي اللبنانية بعيداً عن المناطق الحدودية التقليدية. ولم يقتصر الأمر على البقاع، بل امتدت الغارات لتطال بلدات في النبطية وصور، مما يشير إلى استراتيجية استهداف شاملة تهدف إلى الضغط على القوى المحلية وإثارة حالة من عدم الاستقرار في مختلف الأقاليم اللبنانية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع.

وفي سياق متصل، أطلق الجيش الإسرائيلي تحذيرات جديدة ومثيرة للجدل تطالب سكان أربع قرى تقع بالقرب من مدينة صيدا الساحلية في الجنوب بإخلاء منازلهم ومناطقهم فوراً. وتكمن خطورة هذه التحذيرات في كون هذه القرى تقع في مناطق بعيدة نسبياً عن الحدود المباشرة، مما يوحي باحتمالية توسيع العمليات البرية أو تنفيذ ضربات مركزة في عمق الجنوب اللبناني.

وقد تكررت هذه الإنذارات بشكل لافت، حيث سبق وأن وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرات مماثلة لسكان هذه القرى يوم السبت، مما يضع آلاف المدنيين والنازحين الذين لجأوا إلى هذه المناطق في حالة من الرعب المستمر وعدم اليقين بشأن مصيرهم ومأواهم، في ظل غياب أي ضمانات حقيقية لحماية المدنيين أو الالتزام بمناطق آمنة. من الناحية السياسية والدبلوماسية، يأتي هذا التصعيد العسكري في وقت حساس للغاية، حيث كانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخراً عن نتائج جولة ثالثة من المباحثات المكثفة التي جرت في واشنطن بين ممثلين عن لبنان وإسرائيل.

وأسفرت هذه المحادثات عن اتفاق على تمديد فترة وقف إطلاق النار، التي بدأت فعلياً منذ السابع عشر من أبريل، لمدة إضافية تصل إلى خمسة وأربعين يوماً. وكان من المفترض أن ينتهي العمل بهذا الوقف يوم الأحد، إلا أن التمديد جاء كمحاولة لتفادي الانزلاق نحو حرب شاملة. ومع ذلك، فإن استمرار الغارات الإسرائيلية والقيام بعمليات نسف وتدمير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في المناطق الحدودية المحتلة، يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى هذه الاتفاقات ومدى التزام إسرائيل ببنود وقف إطلاق النار.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن إسرائيل تبرر هذه الضربات بأنها تستهدف عناصر وبنية تحتية تابعة لحزب الله، إلا أن الواقع الميداني يظهر تزايداً في استهداف المناطق المأهولة بالسكان وإصدار إنذارات إخلاء يومية تتسع رقعتها الجغرافية بشكل مستمر. هذا النهج يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، حيث يجد مئات الآلاف من النازحين أنفسهم في رحلة بحث دائمة عن مكان آمن، بينما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات التدمير في المناطق المحاذية للحدود.

إن الفجوة الكبيرة بين التصريحات الدبلوماسية في واشنطن وبين الممارسات العسكرية على الأرض تعكس حالة من التخبط أو ربما استراتيجية مقصودة لفرض واقع ميداني جديد قبل الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل، مما يجعل المنطقة برمتها على صفيح ساخن بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات ميدانية أو سياسية





