تصعيد عسكري بين روسيا وأوكرانيا يفضى إلى مقتل عشرة مدنيين في هجمات متبادلة

تبادل الجانبان المتحاربان ضربات جوية وضربة صاروخية أورشنيك مكثفة، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين في كل من روسيا وأوكرانيا وتفاقم الأزمة الإنسانية وسط تعثر المفاوضات الأمريكية للسلام.

شهدت الساحة الأمنية في أوروبا الشرقية تصعيدًا ملحوظًا بين الجانبين المتحاربين، حيث سُجلت ستة ضحايا في هجمات أوكرانية استهدفت منطقتي بلغورود وبريانسك الحدوديتين داخل سيادة روسيا ، بالإضافة إلى مقتل شخصين في غارة صاروخية روسية على مدينة خاركيف الأوكرانية بعد استعمال صواريخ أوريشنيك الباليستية التي تُشاع قدرتها على حمل رؤوس نووية.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار القصف اليومي المتبادل منذ بداية النزاع في فبراير 2022، ما يعكس تصاعد التوترات وتفاقم الخسائر في صفوف المدنيين. اليوم الاثنين، أعلن المسؤولون المحليون في مدينة غورليفكا الواقعة في مقاطعة دونيتسك عن مقتل أربعة مدنيين، منهم طفلتان وُلدتا في عامي 2012 و2013، نتيجة هجوم أوكراني على المنطقة التي تُعرف لدى روسيا باسم كالينينسكي. وقد صرح رئيس البلدية إيفان بريخودكو بشدة العدوان ووصف الحادث بأنه جريمة ضد الإنسانية تستهدف الأطفال.

في الصباح، أسفرت هجمات بطائرات مسيرة أرسلت من أوكرانيا على منطقتي بريانسك وبيلغورود عن مقتل شخصين وإصابة عدة مدنيين، وفقًا للسلطات المحلية الروسية التي أكدت أن الهدف كان توجيه ضربات انتقامية ردًا على القصف الروسي المتواصل على كييف، حيث استُخدمت صواريخ أوريشنيك في هجمات سابقة على العاصمة الأوكرانية. من جانبها، أكدت الحكومة الروسية أن هجماتها الأخيرة تلت استهداف مواقع ثقافية في مقاطعة لوغانسك بشرق أوكرانيا، حيث تسببت القصف بطائرات مسيرة في مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من أربعين آخرين.

كما أعلن الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف عن وقوع هجوم على بلدة ديرغاشي أسفر عن مقتل رجلين يبلغان من العمر 68 و25 عامًا، ونقل 17 جريحًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع إشارة إلى أن شخصين آخرين تحتاج إلى رعاية طبية مستمرة في موقع الحادث. تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية استحوذت على مساحات شاسعة من منطقة خاركيف عند اندلاع الحرب، إلا أن المقاومة الأوكرانية نجحت في طردها بعد أشهر من القتال المستمر، لتتمكن من استعادة بعض المناطق الحيوية.

ومع ذلك، يبقى الوضع هشًا، حيث تتعثر محاولات التوسط الأمريكية لإنهاء النزاع الذي يُعد الأكثر وعورة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وتستمر المفاوضات في التعثر أمام رغبتهما المتضادة في تحقيق مكاسب عسكرية واستراتيجية، في حين يواصل المدنيون تحمل ويلات القصف والدمار، مع تزايد أعداد الضحايا وتدهور الظروف الإنسانية على الأرض





