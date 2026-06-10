تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران يهز الأسواق: نفط يرتفع وأسهم آسيوية تتراجع

تبادل ضربات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية العالمية، مع تراجع الأسهم الآسيوية وارتفاع أسعار النفط فوق 89 دولار للبرميل، بينما يهبط الذهب بنحو 1%.

تسبب التصعيد العسكري المفاجئ بين الولايات المتحدة و إيران في تقلبات حادة ب الأسواق المالية العالمية. بعد أن شنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات جوية ضد أهداف إيران ية فجر اليوم، ردا على إسقاط مروحية عسكرية أمريكية، شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تراجعا ملحوظا.

وانعكس ذلك على الأسواق الآسيوية التي افتتحت على انخفاض، مع تراجع مؤشرات كبرى مثل كوسبي الكوري ونيكاي الياباني. في المقابل، صعدت أسعار النفط لأعلى مستوى في عدة أسابيع، متأثرة بمخاوف perturbations الإمدادات في منطقة حساسة جيوسياسيا. بينما تراجعت أسعار الذهب والفضة، في تحرك غير معتاد往往 ما يتبع الأزمات الجيوسياسية صعودا لل precious metals، لكنrette ردود الفعل الفورية قد تخلق تقلبات عكسية. تفاصيل الضربات الأمريكية تشمل استهداف أنظمة دفاع جوي إيرانية ومواقع رادار حول مضيق هرمز، حسبما أكدت القيادة المركزية الأمريكية.

وادعى مسؤولون أمريكيون أن الهجوم طاول حوالي 20 موقعا داخل إيران، محذرين من أن القوات الأمريكية ما زالت في حالة تأهب للرد على أي انتقام إيراني. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ هجوم مضاد声称 بتدمير 21 هدفا في قواعد أمريكية بالمنطقة، تشمل قواعد في البحرين والكويت والأردن. وقد أدى ذلك إلى إطلاق صفارات الإنذار في البحرين، وتفعل منظومات الدفاع الجوي الكويتية، مما عكس حدة التوتر على الأرض.

التطورات المتلاحقة أثارت مخاوف من تصاعد أوسع قد يهدد corridors النفط العالمية، خاصة مع استهداف مناطق قريبة من مضيق هرمز، أحد أضيق الممرات المائية لشحن النفط worldwide. وارتفعت عقود خام برنت إلى أكثر من 92 دولارا، stop خام غرب تكساس الوسيط قرب 89 دولارا. وبرر المستثمرون ارتفاع النفط também بشح المعروض وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية المسجلة مؤخرا.

أما الأسواق المالية ف审理 تقييم تأثيرات الهجمات على الاقتصاد العالمي، خاصة مع تصريحات الرئيس ترامب التي أشارت إلى أن المفاوضات لإنهاء "حرب الشرق الأوسط" في مراحلها النهائية، الأمر الذي يبدو متعارضا مع التصعيد العسكري الحالي. وباتت مجموعة من العوامل - جيوسياسية، اقتصادية، نفسية مستثمرين - تتداخل لتشكل مشهدًا سريع التغير، حيث يلجأ المستثمرون إلى إعادة تقييم المخاطر في المنطقة الأكثر تقلبًا في العالم





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة إيران الشرق الأوسط النفط الأسواق المالية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وفاة الفنانة المصرية ماجدة إثر أزمة صحيةتوفيت الممثلة والمنتجة المصرية ماجدة الصباحي اليوم الخميس عن عمر ناهز 89 عاما بعد مشوار فني طويل زخر بعشرات الأفلام الاجتماعية والوطنية والدينية.

Read more »

وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاويتوفي، اليوم، الطبيب المصري الدكتور يحيى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي، عن عمر يناهز 89 عاماً.

Read more »

من إدمان المخدرات للقب أكبر راكب أمواج في العالم | صحيفة الخليجحصل الياباني سيشي سانو البالغ من العمر 89 عاماً على لقب أكبر راكب أمواج في العالم.

Read more »

أرماني يقدّم عرض أزياء مرصع بالنجوم في البندقيةجلب مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني «89 عاماً» التألق والنجوم إلى مدينة البندقية...

Read more »

89 % نسبة تشابه سمات شركاء الزواج | صحيفة الخليجوجدت دراسة أجراها باحثون أمريكيون في جامعة كلورادو بولدر أن سمات شركاء الزواج تتشابه بنسبة 89٪...

Read more »

«راهب» في محراب الكتب.. وفاة نجم الصحافة الأدبية برنار بيفوتوفي الاثنين المقدّم التلفزيوني الفرنسي الشهير والكاتب برنار بيفو، عن 89 عاماً في ضواحي باريس...

Read more »