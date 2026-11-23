اندلعت مواجهات جديدة في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي كثيف للبلدات وانفجار طائرات مسيرة، فيما أثار تسجيل مصور لمديرة إعلامية إسرائيلية داخل مدرسة دبل موجة غضب رسمية وشعبية واسعة.

يظل جنوب لبنان مسرحا رئيسيا للعنف العسكري المتصاعد مع استمرار الغارات الإسرائيلية المستهدفة للبلدات والقرى، في حين سجلت سماء العاصمة بيروت وضواحيها الجنوبية تحليقا كثيفا للطائرات المسيرة. وقد أدى هذا التصعيد العسكري المباشر إلى ردود فعل حادة على الصعيدين الرسمي والشعبي، خاصة بعد أن تزامنت الهجمات مع صدور تسجيل مصور لمسيؤولة عسكرية إسرائيلية من داخل إحدى المدارس في منطقة دبل، مما أشعل غضبا عاما واسعا.

التفاصيل العسكرية والعمليات في الجنوب

وقامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات عسكرية مكثفة شملت عدة مواقع استراتيجية وشعبية في المنطقة. وقد شنت الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين مستهدفين أطراف كل من بلدتي برعشيت وحداثا الواقعيتين في جنوب لبنان، وذلك وفق ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. كما تعرضت أطراف بلدة بيت ليف لقصف مدفعي إسرائيلي اليوم، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة كونين.

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بالإضافة إلى ذلك، تسببت الطائرات المسيرة الإسرائيلية في أضرار مادية واضحة من خلال انفجارها فوق المناطق السكنية. فقد انفجرت طائرة مسيرة إسرائيلية على سطح أحد المنازل في حي الزهور ببلدة النبطية الفوقا، بينما انفجرت طائرة مماثلة على سطح منزل آخر في حي العنيسي بالبلدة نفسها. كما سقطت محلقة إسرائيلية فوق عمود للإرسال في بلدة شوكين.

وتعرضت مناطق واسعة أخرى لقصف مدفعي متقطع أو كثيف. فقد قصفت المدفعية الإسرائيلية وادي زبقين خلال ظهر اليوم، وبلدة الخيام التي احترقت فيها عدد من المنازل نتيجة القصف. كما تعرض محيط بلدة كفر شوبا لعملية تمشيط إسرائيلية باستخدام الأسلحة الرشاشة، وسجل سقوط قذيفة انشطارية بين بلدتي شقرا وميس الجبل.

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المواقف الرسمية وردود الفعل الشعبية

أثار تسجيل مصور نشرته الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إيلا واوية، عاصفة من الغضب والاستنكار. وقد تم التسجيل من داخل مدرسة دبل الرسمية في جنوب لبنان، بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني. وقد اعتبرت الخطوة محاولة مكشوفة من قبل الجانب اللبناني لاستغلال الأطفال والمؤسسات التربوية في الدعاية العسكرية الإسرائيلية.

وقد رأت التحليلات المحلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تلميع صورة الاحتلال تحت غطاء التهنئة والسلام، وهو ما وصفه المسؤولون اللبنانيون بمحاولة صريحة للتلاعب بالرأي العام وتبرير الوجود العسكري في المناطق المدنية. وقد رفضت المواقف الرسمية هذه التلاعب بالمناسبة الوطنية واستخدام المؤسسات التعليمية كأداة للتأثير النفسي.

وأكدت مصادر محلية أن الغضب الشعبي يتصاعد مع تكرر الانتهاكات المباشرة للمدارس والمباني العامة، مما يعزز الشعور بالرفض القاطع لأي محاولة للتطبيع أو التبرير العسكري تحت مظاهر ثقافية أو تعليمية. وقد دعت القوى السياسية والمدنية إلى تحصين المؤسسات التعليمية ضد أي استخدامات غير قانونية أو دعائية من قبل القوات الغازية.

الآثار المباشرة على المواطنين والإجراءات اللاحقة

أدى هذا القصف المتواصل والانفجارات إلى وقوع إصابات ومخاطر مباشرة على السكان المدنيين. وقد أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان رسمي أن عناصر الدفاع المدني نقلوا جريحين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي الفوري. وكانت الإصابات نتيجة انفجار جسم من مخلفات الحرب بالقرب من سيارة أحد السكان في منطقة النبطية، مما يسلط الضوء على الخطر الدائم الذي تلحقه الذخائر غير المنفجرة بالمدنيين.

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وتتعرض مناطق واسعة مثل وادي الحجير، ووادي زبقين، ووادي السلوقي، وأطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون لقصف مدفعي متقطع مستمر. كما تعرضت بلدة النبطية الفوقا وأطراف بلدة برعشيت لقصف مدفعي إضافي، مما يزيد من معاناة الأهالي ويزيد من الأعباء على الخدمات الصحية والإسعافية المحلية. وتبقى الأوضاع متوترة مع استمرار التهديدات بالقصف والتحليق الجوي غير المعلن، مما يضع المدنيين في حالة من الاندفاع الدائم بين المطارد والمخيم.