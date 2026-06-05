تصعيد لبناني غير مسبوق تجاه إيران: عون وسلام يطالبان بوقف التدخل

في خطوة تصعيدية، هاجم الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، معتبرين أن طهران تستخدم لبنان ورقة مساومة مع الولايات المتحدة. تزامن ذلك مع غارات إسرائيلية على مواقع حزب الله رغم وقف إطلاق النار، وتصريحات أمريكية حادة تجاه إيران.

في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر بين لبنان و إيران ، صعّد الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون ورئيس وزرائه نواف سلام لهجتهما تجاه طهران بشكل غير مسبوق، مطالبين إياها بوقف التدخل في الشؤون ال لبنان ية.

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن، وجه عون رسالة حادة إلى إيران قائلاً: هذه ليست بلادكم، هذه بلادنا.. ليس من شأنكم التدخل في شؤون بلادنا. وأضاف أن طهران تستخدم لبنان ورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. ووصف عون هذا السلوك بأنه انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية ولمبادئ حسن الجوار.

من جهته، دعا رئيس الوزراء نواف سلام إيران إلى الكف عن التعامل مع لبنان كأداة لتحسين شروط مفاوضاتها، وذلك خلال إطلاق نداء إنساني أممي. وقال سلام: نحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدان مفتوح لحروبهم. وأبدى استغرابه من أن الحرس الثوري الإيراني كان أول من أعلن رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن ذلك دليل على أن الحرب في لبنان ليست حرب اللبنانيين بل حرب بالوكالة.

وأكد سلام أن لبنان لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مشدداً على أن الحكومة اللبنانية مصممة على بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث تواصل إسرائيل شن غارات جوية على مواقع تابعة لميليشيا حزب الله في جنوب لبنان، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

فقد وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان تسع بلدات وقرى لبنانية، طالبهم فيها بالتوجه فوراً إلى شمال نهر الزهراني، محذراً من أن أي وجود في تلك المناطق يعرض حياتهم للخطر. وأفادت مصادر محلية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة ومراكز قيادية لحزب الله، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإصابة آخرين. ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي رغم الجهود الدولية لترسيخ وقف إطلاق النار، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الأطراف في الالتزام بالهدنة.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن إسرائيل تسعى إلى استغلال الفرصة لتقويض قدرات حزب الله العسكرية قبل أي تسوية سياسية شاملة. على صعيد متصل، تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، وسط خلافات عميقة حول برنامج إيران النووي والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. ويبدو أن الملف اللبناني أصبح أحد عناصر التفاوض، حيث تسعى طهران إلى استخدام نفوذها في لبنان كورقة ضغط لتحقيق مكاسب في المفاوضات النووية.

وفي هذا الإطار، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستنتصر على إيران، سواء عبر الخيار العسكري أو عبر اتفاق يحقق المصالح الأمريكية. وأشار ترامب إلى أن أبرز نقاط الاتفاق المحتمل تشمل فتح مضيق هرمز فوراً أمام الملاحة الدولية، مؤكداً أن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، لأنها تملك القدرة على تأمين احتياجاتها بطرق أخرى.

وكشف ترامب أن إدارته ناقشت سابقاً إمكانية تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى إزالة مخزون اليورانيوم الإيراني، وأن القوات الأمريكية تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، محذراً من أن أي محاولة لنقل اليورانيوم أو الاقتراب من تلك المواقع ستتم متابعتها بدقة. كما وجه تحذيراً شديد اللهجة إلى طهران، مؤكداً أن أي هجوم يستهدف الجنود الأمريكيين قد يؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استمرار فرض الحصار البحري على إيران، مشيرة إلى أنها تمكنت منذ بدء الحصار من تحويل مسار 129 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن كانت تحاول كسر الحصار. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقييد حركة الملاحة الإيرانية ومنع تهريب الأسلحة أو المواد الممنوعة. وتعكس هذه التطورات تعقيد المشهد الإقليمي، حيث تتداخل الملفات اللبنانية والإيرانية والإسرائيلية في إطار صراع أوسع تشهده منطقة الشرق الأوسط.

ويبدو أن لبنان يدفع ثمن هذه الصراعات، بينما يسعى قادته إلى استعادة سيادته وتحرير قراره الوطني من الهيمنة الخارجية. ومع استمرار الغارات الإسرائيلية والمفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران، يظل مستقبل لبنان معلقاً بتطورات لا تتحكم فيها إرادة اللبنانيين وحدهم





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