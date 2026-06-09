تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وغارات على صور تتسبب في سقوط 15 قتيلاً ودمار واسع

تتصاعد التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية حيث شن الجيش الإسرائيلي حملة غارات جوية مكثفة على جنوب لبنان وخاصة مدينة صور مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات. تأتي هذه الغارات بعد تطورات أمنية جديدة تشمل تسلل مسلح من لبنان واستنفار إسرائيلي في المستوطنات. في الوقت نفسه، ترفض إسرائيل الرد على الدعوات الدولية لوقف النار وتصعد من عملياتها العسكرية في محاولة لإرساء معادلة جديدة. تتوالى المواقف اللبنانية الرسمية التي تؤكد على ضرورة وقف شامل للنار ورفض أي ترتيبات مرحلية، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات غير المباشرة برعاية أمريكية.

تصعيد إسرائيل ي بجنوب لبنان وغارات على صور أوقعت 15 قتيلاً؛ تسلل مقاتل واستنفار مستوطنات؛ دعوات لبنان ية لوقف نار شامل ومسار تفاوضي. تجاهلت إسرائيل كل التطورات التي حدثت في اليومين الماضيين ورفعت وتيرة ال تصعيد في جنوب لبنان محاولة إرساء معادلة جديدة تقوم على قصف بيروت مقابل كل صاروخ يطلق من لبنان .

في time أدى تسلل مقاتل من لبنان إلى الجانب الآخر من الحدود واشتباكه مع الجيش إلى استنفار إسرائيلي في المستوطنات. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون السعي إلى دولة يسود فيها القانون وتنعدم فيها الدويلات. كما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن وقف النار يأتي أولاً وأن المناطق التجريبية مرفوضة. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على مدينة صور بعد إنذار عاجل من الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء المنازل والابتعاد مما تسبب في حركة نزوح كثيفة.

كما أغارت على عشرات القرى والبلدات الجنوبية. أسفرت الغارات الإسرائيلية المكثفة على جنوب لبنان عن سقوط 15 قتيلاً وإصابة أكثر من 40 شخصاً. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 48 ضابطاً وجندياً في معارك جنوبي لبنان خلال الأيام الخمسة الماضية. في المقابل أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوة مدرعة حاولت التقدم من بلدة البياضة باتجاه بيوت السيد تحت غطاء ناري كثيف وأجبروها على الانسحاب.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مسلحاً تسلل من لبنان بعد أن أطلق النار نحوها. ورد الجيش بإطلاق النار وقضى على المسلح. أغلقت إسرائيل شارعاً يربط يفتاح والمنارة قرب الحدود مع لبنان بعد إطلاق نار. اطلع الرئيس عون من رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم على أجواء الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن والتحضيرات للجلسة المقبلة في 22 الشهر الجاري.

اعتبر عون من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله والمحافظة على الاستقرار. جدد نبيه بري تمسكه بوقف كامل وشامل لإطلاق النار رافضاً أي طروحات عن ترتيبات مرحلية خارج إطار التطبيق المتوازي للالتزامات بين لبنان وإسرائيل. التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير نظيره اللبناني رودولف هيكل واتفقا على تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك والبيئة الأمنية الإقليمية والتعاون الدفاعي





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