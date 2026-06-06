تصعيد روسي-أوكراني بالمسيّرات: روسيا تعترض 376 وأوكرانيا تضرب منشآت نفط وقواعد عسكرية

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً غير مسبوق في الهجمات الجوية بالمسيّرات، حيث أعلنت روسيا اعتراض 376 مسيّرة أوكرانية، بينما نفذت أوكرانيا ضربات عميقة داخل الأراضي الروسية استهدفت منشآت نفطية وقواعد بحرية، مع استمرار الرفض الروسي للقاء المباشر بين بوتين وزيلينسكي.

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً غير مسبوق في الهجمات الجوية بالمسيّرات خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت 376 طائرة بدون طيار أوكرانية في ساعة مبكرة من صباح السبت عبر مناطق متعددة من البلاد.

وتركز الهجوم الأكبر على منطقة لينينغراد شمال غرب روسيا، حيث تم إسقاط أكثر من 140 مسيّرة في محيط مدينة سان بطرسبرغ، وذلك تزامناً مع انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي في المدينة. وأدى الهجوم إلى رفع مستوى التأهب الأمني وتعليق حركة الطيران مؤقتاً في مطارات المنطقة، مع دعوات من الحاكم ألكسندر بيغلوف للسكان بالبقاء في منازلهم.

هذا التصعيد الجوي هو الأكبر من نوعه منذ بداية الحرب، ويعكس تطوراً نوعياً في قدرات أوكرانيا على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، مستهدفة بنى تحتية حيوية ومنشآت عسكرية. في المقابل، أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت قاعدة كرونشتادت البحرية قرب سان بطرسبرغ، إضافة إلى منشأة نفطية في منطقة كراسنودار جنوب روسيا. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هذه الضربات تمثل عقوبات مباشرة على موسكو بسبب استمرار الحرب ورفضها الانسحاب من الأراضي الأوكرانية.

وبحسب مصادر أوكرانية، فإن الهجوم على مستودع الوقود في أوست لابينسك تسبب في حريق هائل تمت السيطرة عليه لاحقاً. وفي الوقت نفسه، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 272 مسيّرة باتجاه الأراضي الأوكرانية خلال الليل، تمكنت الدفاعات من إسقاط 249 منها، لكن الضربات المتبقية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في عدة مدن، منها زابوروجيا ودنيبروبتروفسك وميكولايف، حيث قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون بينهم طفل، وفقاً للسلطات المحلية.

هذا التصعيد المتبادل يأتي في وقت يرفض فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي لقاء مباشر مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، مؤكداً خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبرغ أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق الأهداف المعلنة. ويشير المحللون إلى أن الاعتماد المتزايد على المسيّرات في العمليات القتالية يعكس تحولاً في طبيعة الحرب نحو حرب استنزاف طويلة الأمد، حيث تحاول كل من موسكو وكييف إضعاف القدرات العسكرية والاقتصادية للطرف الآخر.

ومع استمرار الجمود الدبلوماسي وغياب أي مبادرات سلام جادة، تبدو التوقعات قاتمة بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المدى المنظور، خاصة مع تعمد روسيا تجنب المفاوضات المباشرة وتصعيد هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية. وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات الدولية لضبط التصعيد وحماية المدنيين، لكن جهود الوساطة لا تزال عاجزة عن تحقيق اختراق حقيقي على الأرض





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