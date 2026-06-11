تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان وحزب الله يستهدف القوات الإسرائيلية ويُسقط طائرات مسيرة

توسعت الغارات الإسرائيلية لتشمل البقاع وجنوب لبنان مع إعلان السيطرة على شمال وادي السلوقي، في وقت رد حزب الله باستهداف آليات إسرائيلية وإسقاط مسيرات، فيما جدد الرئيس اللبناني رفضه التدخل الخارجي وأكد مواصلة المفاوضات.

تواصل التصعيد العسكري ال إسرائيل ي على جبهة لبنان ، حيث اتسع نطاق الغارات الجوية والقصف المدفعي لتشمل منطقتي البقاع الغربي والشرقي، بالإضافة إلى القرى والبلدات الجنوبية، خاصة في مناطق صور و النبطية .

وأعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على شمال وادي السلوقي في قضاء النبطية، عقب معارك ضارية واشتباكات عنيفة. في المقابل، أكد حزب الله استهدافهmultiple مواقع عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك آليات ودبابات ميركافا، وأعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هيرون 1 في منطقة نحلة بالبقاع، بعدما أسقط من قبل مسيرة أخرى في أجواء إقليم التفاح. وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي الذي استمر مئة يوم، وفق وزارة الصحة اللبنانية، 3666 قتيلاً بينهم 247 طفلاً و56 مسناً، وجرح 11321 شخصاً.

أما في الجانب الإسرائيلي، فقد ارتفعت حصيلة القتلى إلى 30 ضابطاً وجندياً، وبلغ المصابون 1302since اندلاع المواجهات الجديدة في مارس الماضي. في التطورات السياسية، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون رفضه القاطع لأي تدخل خارجي، إيراني أو إسرائيلي، في الشؤون الداخلية اللبنانية، مؤكداً أن مستقبل البلاد يقرره اللبنانيون وحدهم. كما أكد عون التزامه بمواصلة المفاوضات رغم الضغوط، وحدد شروطاً لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، foremost بينها الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات.

ووصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي المفاوضات بأنها أجدى من الحرب، مشيراً إلى أن السلام يتطلب شروطاً واضحة. من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فorial لإطلاق النار واحترام سيادة لبنان. تأتي هذه التطورات في ظل扩散 روايات围绕 الضغط الأمريكي على سوريا للتدخل ضد حزب الله، في الوقت الذي أكد فيه عون ثقته في الرئيس السوري أحمد الشرع وقدرته على الحفاظ على مسؤولية عالية ووعي سياسي يمنع انجرار سوريا إلى الصراع الداخلي اللبناني.

ولا يزال الوضع على الأرض متقلباً، مع استمرار حزب الله في تنفيذ عملياتagainst القوات الإسرائيلية، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية piedsoil لبناني، مما绿叶 إلى تصاعد nonplussed القتلى والدمار، ويثير مخاوفibu :: expansion إقليمية أوسع





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