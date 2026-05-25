تصعيد عسكري في شرق أوكرانيا: غارات جوية روسية وضربات أوكرانية تستهدف كييف ومناطق حدودية

تشهد المناطق الشرقية لأوكرانيا اندلاعاً جديداً للمعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، مع تزايد الضربات الجوية الصاروخية والتهديدات بمغادرة الرعايا الأجانب من كييف، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وإصابة المئات.

تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا ، حيث شهدت منطقة دنيبروبيتروفسك سقطات ضارية على مبنى سكني بعد غارة جوية روسية. وصل رجال الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث، بينما شهدت العاصمة كييف نداءً واضحاً من موسكو لحث الرعايا الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة المدينة بأسرع ما يمكن، في إطار توجيه تهديدات باتخاذ ضربة جديدة على "مراكز صنع القرار" في الساحة الأوكرانية.

الصراع تصاعدت وتيرةً بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الضربات المرتقبة ستركز على مراكز القيادة، ما دفع القنصلية إلى توجيه نداء عاجل للمواطنين الأجانب، شاملاً موظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، للانسحاب من العاصمة، في ظل توتر الأوضاع المتصاعد. في الوقت نفسه، سقط ستة أشخاص ضحايا لضربات أوكرانية على منطقتي بيلغورود وبريانسك الحدوديتين داخل الأراضي الروسية، كما قُتل شخصان في هجوم صاروخي روسي على بلدة خاركيف في شرق أوكرانيا.

وبعد ساعات قليلة، أعلنت الإدارة المحلية لمدينة غورليفكا الواقعة على خط المواجهة في دونيتسك عن مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلان، نتيجة هجوم مسلح أوكراني في منطقة كالينينسكي. وأفاد رئيس البلدية إيفان بريخودكو أن الضحايا شملوا طفلين وُلدا في عامي 2012 و2013، مؤكداً أن الهجوم كان جزءاً من تصعيدات مستمرة على الجبهة الشرقية.

تزامناً مع هذه الأحداث، أطلقت موسكو صاروخ "أوريشنيك" (شجرة البندق) في هجوم واسع النطاق استهدف العاصمة كييف ومناطق أخرى، ما أدى إلى مقتل 21 شخصاً وإصابة 43 آخرين، وفقاً للبيانات الأوكرانية. كما كشف تقرير وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة دوبروباسوفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط شرق أوكرانيا، مؤكدة إسقاط 417 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الفترة الأخيرة، وتسجيل أكثر من ألف جندي أوكراني قتل أو إصابة على مختلف محاور القتال، إضافة إلى تدمير عدد من المركبات المدرعة، المدافع الميدانية، ومستودعات الذخيرة.

في ظل هذه السلسلة من الهجمات المتبادلة، تواصلت تقارير عن قصف روسي على سكن طلابي وإصابة متضررين في بلدة ديرغاشي حيث قُتل رجلان وأُدخل 17 مريضاً إلى المستشفيات. الصراع يظل في ذروة تصاعده مع تكثيف الضربات الجوية والصاروخية من كلا الطرفين، ما يزيد من حدة المعاناة الإنسانية ويستدعي دعوات دولية للتهدئة وإيجاد حلول دبلوماسية لإنهائه





