تصعيد عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان وتدخلات دولية

الجيش الإسرائيلي يوسع هجم{ا}ته على جنوب لبنان مستهدفا صور وضواحيها، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، وتأتي التحذيرات الأممية من تهجير قسري وتفاقم خروقات وقف إطلاق النار، إلى جانب تصريحات إسرائيلية عن رسائل موجهة لإيران ومجلس مصغر يقرر ردوداً عسكرية على أي صاروخ من لبنان، مع تأكيد لبناني على سيادة القانون وتعاون عسكري مع باكستان

وسّع الجيش ال إسرائيل ي عملياته العسكرية في جنوب لبنان يوم أمس، مستهدفاً عدة مناطق سكنية ومن ضمنها مدينة صور وضواحيها. وأسفر ذلك عن سقوط عدد من القتلى وإصابة جرحى بين المدنيين، حيث أفاد الدفاع المدني في لبنان بمقتل ثمانية أشخاص جراء الغارات ال إسرائيل ية على منطقة المساكن الشعبية في صور، بينما تعرضت بلدات صريفا والمنصوري ودير قانون ورأس العين والرمادية والعباسية في قضاء صور لسلسلة من الضربات الجوية.

وجاء هذا التصعيد في ظل إصدار إنذار عاجل من قبل القوات الإسرائيلية يطالب بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيداً لشن هجمات إضافية، ما أثار تحذيرات من قبل الهيئات الأممية من تداعيات التهجير القسري وتفاقم خروقات وقف إطلاق النار المعلن. وأشارت القناة الإسرائيلية 12 إلى أن الغارات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في جنوب لبنان تهدف إلى توصيل رسالة واضحة إلى طهر{ا}ن، : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .

تقول القناة إن الهدف هو التأكيد على أن تهديدات طهر{ا}ن لن تماطل من استمرارية العمليات الإسرائيلية على الأرض اللبنانية. وفي الوقت نفسه، أشارت صحيفة هآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتوسيع نطاق عملياته في جنوب لبنان، معتبراً أن لبنان عاد إلى أن يصبح ساحة القتال الرئيسية بعد توقف تبادل الضربات الأخير بين إسرائيل وإيران.

ونقل المصدر الأمني الإسرائيلي أن التقديرات تشير إلى أن التصعيد مع طهر{ا}ن لن يكون الأخير، وأكد أن الجولات المتكررة ستستمر في المستقبل القريب، مما يشير إلى احتمال استمرار المواجهة على شكل جولات متعاقبة. من جهة أخرى، أفادت القناة الإسرائيلية 14 أن المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يُطلق من لبنان باتجاه إسرائيل سيقابل بهجوم على العاصمة بيروت دون الحاجة إلى موافقة سياسية، وأن أي إطلاق لصواريخ أو مسيرات نحو شمال إسرائيل سيستدعي ردًا مباشرًا على العاصمة اللبنانية.

ونقلت وكالة معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: إذا اقتضت الضرورة مهاجمة لبنان أو الضاحية الآن فسنهاجم. وفي الوقت نفسه، أكد رئيس المجلس التشريعي اللبناني جوزيف عون أن سعيه نحو دولة يحكمها القانون وتختفي فيها الدويلات، مؤكدًا أن قوى الأمن الداخلي ستكون الدرع الحصين والملاذ الآمن للمواطنين، مشيدًا بدور رجال الأمن الذين وقفوا في أحلك الظروف كحاجز بين الشعب والفوضى.

على صعيد العلاقات العسكرية الإقليمية، التقى العميد رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني مع نظيره الباكستاني عاصم منير في مدينة راولبندي، حيث دارت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري وتطوير الروابط المؤسسية بين القوات المسلحة في البلدين، في خطوة تهدف إلى تقوية القدرة الدفاعية وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في المنطقة





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