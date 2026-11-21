الرئيس ترامب يؤكد رغبته في اتفاق نووي مع إيران، بينما تحذر القيادة العسكرية الأمريكية من مخاطر استمرار الحشد في الخليج مع تدبير دبلوماسي قطري.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، خلال تصريحاته الأخيرة، عزمه التوقيع على اتفاق دائم مع إيران يضمن منعها من امتلاك أسلحة نووية، مما أثار موجة جديدة من التحليلات السياسية والدبلوماسية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً دبلوماسياً متوازياً، حيث تستمر الجهود الحثيثة لإنهاء حالة التوتر التي تهدد بتحول الأزمة إلى حرب شاملة. وشدد ترامب على أنه لم يعد مهتماً بتغيير النظام في طهران، مشيراً إلى تعامله مع ثلاث قيادات متعاقبة في البلاد، مما يشكل تغييراً جذرياً في النهج الأمريكي.

تفاصيل الاتفاق النووي والرؤية الأمريكية

وصف ترامب الموقف الحالي بأنه محطة فارقة، حيث أشار إلى أن القيادة الإيرانية الحالية ربما تكون أكثر عقلانية مقارنة بالسابق، لكنه أبدى تحفظه بشأن قدرتها على الالتزام بالاتفاقيات طويلة الأمد. وأعرب عن اعتقاده بأن من الصعب على أي حكومة إيرانية التوصل إلى اتفاق ثم نقضه في اليوم التالي، مما يعكس التشكيك الأمريكي في مصداقية الشركاء الإيرانيين. وأضاف ترامب أن نهج الإدارة الأمريكية الجديدة يركز على ضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي كشرط أساسي لأي تفاهم مستقبلي، متجنباَ المطالب السابقة بتغيير النظام السياسي الداخلي.

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جهود الوساطة القطرية والمحادثات الدبلوماسية

في سياق موازٍ للتحركات الأمريكية، أكدت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية تسنيم أن وفداً قطرياً زار العاصمة طهران يوم الجمعة الماضي، وأجرى محادثات استمرت ساعتين مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقودها قطر كوسيط محايد، حيث التقى مبعوثا الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر، في برلين مع مسؤولين قطريين لبحث سبل إعادة إطلاق المسار التفاوضي. وشارك في اجتماع برلين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، ومبعوثه الشخصي علي الذوادي، مما يعزز دور الدوحة كجسر تواصل حيوي.

تحذيرات الجيش الأمريكي من استنزاف القوات

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة، أن القيادة المركزية الأمريكية حذرت إدارة ترامب من التداعيات الخطيرة لاستمرار الحشد العسكري في الشرق الأوسط حتى عام 2027. ويخشى المخططون العسكريون من أن يؤدي استمرار نشر القوات وتعزيز الوجود العسكري لفترة ممتدة إلى تراجع جاهزية الجيش الأمريكي وقدرته على الرد في مسرحين آخرين من العالم. كما يأخذ العسكريون الأمريكيون في الحسبان احتمال سعي الكونغرس المقبل، الذي قد يهيمن عليه الديمقراطيون، إلى تقليص الإنفاق الدفاعي وتشديد الرقابة على العمليات الخارجية، خاصة في ضوء غياب التأييد الشعبي للحرب مع إيران.

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ردود الفعل الإيرانية وخطوطها الحمراء

من جانبها، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن ثقته في استمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء، بما في ذلك قطر، سعياً للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم نشوب حروب جديدة. وأكد عراقجي أن طهران تعلق آمالاً كبيرة على الدبلوماسية، لكنها تشترط ضمانات جادة من واشنطن قبل المضي قدماً في المفاوضات، مشيراً إلى مناقشة أشكال بناء الثقة بين الجانبين. وحدد الوزير الإيراني خطوطاً حمراء واضحة، تشمل الحق في الاحتفاظ باليورانيوم المخصب داخل الأراضي الإيرانية، مع التأكيد على إمكانية التوصل إلى حل عادل يحقق التوازن في المنطقة.

الاشتباكات الميدانية في المضيق الاستراتيجي

على الأرض، شهدت المنطقة تصعيداً عملياً، حيث أعلن الجيش الإيراني أن منظومات الدفاع الجوي أطلقته صاروخاً على طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 فوق الخليج، ما ألحق بها أضراراً أجبرتها على الهبوط اضطرارياً. وفي نفس الوقت، نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الرواية، مؤكدة عدم وقوع أي أضرار لطائراتها. كما تعرضت ناقلتا نفط لإصابات من مقذوفات مجهولة أثناء خروجهما من مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حرائق حسب التقارير الإيرانية التي نسبت الحادث إلى اصطدام السفينة بلغم بحري في منطقة محظورة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-1 فوق أجواء جزيرة قشم، مما يرفع وتيرة التوتر العسكري في المياه الإقليمية. وفي بيان منفصل، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الناقلتين إصابتا في مؤخرتهما وغرفة محركاتهما، دون وقوع إصابات، مما يسلط الضوء على خطورة الوضع في أهم ممر نفطي عالمي. وتؤكد هذه الحوادث المتسلسلة على الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية بين القوى العظمى والإيران لتجنب كارثة إقليمية أشمل.