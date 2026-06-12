تصرفات عقارات دبي الأسبوعية تبلغ 11.4 مليار درهم عبر 4085 صفقة

سجلت تصرفات عقارات دبي الأسبوعية 11.4 مليار درهم ناتجة عن 4085 صفقة، منها مبيعات بقيمة 7.5 مليار درهم ورهون بقيمة 2.6 مليار درهم وهبات بقيمة 1.3 مليار درهم. تصدرت مدينة المطار والخليج التجاري المبيعات، بينما كانت ند الشبا الثالثة الأبرز في الرهون.

سجّلت تصرفات عقارات دبي خلال الأسبوع المنتهي في الجمعة الماضية، قيمة إجمالية بلغت 11.4 مليار درهم، موزعة على 4085 صفقة متنوعة بين مبيعات ورهون و هبات .

وتأتي هذه الأرقام لتعكس ديناميكية السوق العقاري في الإمارة، الذي يواصل جذب المستثمرين من مختلف الجنسيات بفضل البنية التحتية المتطورة والتشريعات المحفزة. وقد بلغت قيمة المبيعات وحدها 7.5 مليار درهم، ناتجة عن 3110 صفقة، وهو ما يمثل نحو 66% من إجمالي التصرفات. وتوزعت هذه المبيعات على عدة مناطق حيوية، تصدرتها مدينة المطار بمبلغ 612 مليون درهم، تليها الخليج التجاري بـ422 مليون درهم، ثم سيح شعيب 3 بـ349 مليون درهم، وأم سقيم الأولى بـ329 مليون درهم، وجزر دبي بـ306 ملايين درهم.

كما شهدت جميرا فيليج سيركل مبيعات بقيمة 219 مليون درهم، والثنية الخامسة بـ266 مليون درهم، ونخلة جميرا بـ261 مليون درهم. وتشير هذه التوزيعات إلى تنوع المناطق المفضلة لدى المستثمرين، حيث تتراوح بين المناطق الحضرية والجزر الاصطناعية والمجتمعات السكنية المتكاملة. ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه المناطق تشهد طلباً متزايداً بفضل مشاريع التطوير الجديدة والعوائد الاستثمارية المجزية.

أما فيما يخص الرهون العقارية، فقد سجلت قيمة 2.6 مليار درهم من خلال 738 معاملة، وهو ما يعكس حجم التمويل المتاح في القطاع وثقة المؤسسات المالية في السوق. وكانت منطقة ند الشبا الثالثة الأبرز في هذا النشاط بقيمة 396 مليون درهم، تليها مجمع دبي للعلوم التقنية بـ177 مليون درهم، ثم مدينة محمد بن راشد الحي 1 بقيمة 102.3 مليون درهم. وتلعب الرهون دوراً حيوياً في تسهيل تملك العقارات وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مع استمرار البنوك في تقديم حزم تمويلية تنافسية.

وفي نفس السياق، لامست الهبات العقارية 1.3 مليار درهم نتجت عن 237 صفقة، مما يشير إلى حركة نقل الملكية كهدايا بين الأفراد، وهو نمط شائع في المجتمع الإماراتي. وتصدرت منطقة الممزر هذه القائمة بقيمة 430 مليون درهم، تليها فلل ميدان ريس كورس بـ98 مليون درهم، ثم جميرا فيليج تراينجل وجميرا فيليج سيركل بـ89 مليون درهم لكل منهما. وتركزت الهبات في المناطق السكنية الفاخرة، مما يدل على ارتفاع قيمة العقارات الممنوحة.

وعلى صعيد التداولات اليومية ليوم الجمعة وحده، بلغت القيمة الإجمالية 1.7 مليار درهم، موزعة على 557 صفقة. وشملت هذه التداولات مبيعات بقيمة 1.25 مليار درهم عبر 446 صفقة، ورهوناً بقيمة 297 مليون درهم عبر 85 صفقة، وهبات بقيمة 26 معاملة بلغت قيمتها 26 مليون درهم تقريباً. ويبرز هذا الأداء اليومي القوي استمرار النشاط العقاري حتى في نهاية الأسبوع، مما يؤكد جاذبية السوق.

وبالمقارنة مع الأسابيع السابقة، يبدو أن السوق يحافظ على زخمه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مدعوماً بالاستقرار السياسي والاقتصادي في دولة الإمارات. وتظهر البيانات أن الطلب على العقارات في دبي لا يقتصر على فئة معينة، بل يمتد ليشمل مختلف الشرائح والجنسيات، مع تنوع الخيارات بين الشقق والفيلات والأراضي. ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط خلال الفترة المقبلة مع إطلاق مشاريع جديدة وتحسين البنية التشريعية، مما يعزز مكانة دبي كوجهة استثمارية رائدة عالمياً





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عقارات دبي مبيعات رهون عقارية هبات سوق العقارات

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