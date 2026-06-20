تصاعد حدة التوتر بين ترامب وميلوني بعد اتهامات باختلاق القصص

شهدت العلاقة بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني توتراً جديداً بعد اتهامات متبادلة، حيث وصفته ميلوني بأنه يفضل التساهل مع أعداء الغرب، بينما قال ترامب إنها توسلت لالتقاط صورة معه. وأدى الخلاف إلى إلغاء وزير الخارجية الإيطالي زيارته للولايات المتحدة، مما يعكس تدهوراً سريعاً في العلاقات بعد محاولات سابقة لتهدئتها.

عادت العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا ، جورجيا ميلوني ، مجدداً إلى مربع التوتر، بعد لقائهما خلال قمة مجموعة الـ7 في فرنسا قبل أيام، رغم ظهور ود ظاهر بينهما.

فقد اتهمت ميلوني حليفها السابق باختلاق قصص عنها، وذلك بعد أن قال ترامب لقناة تلفزيونية إيطالية إنها توسلت إليه لالتقاط صورة معها خلال القمة. ووصفت رئيسة الحكومة الإيتالية تصريحاته بأنها "مختلقة بالكامل"، واتهمته بأنه يظهر تساهلاً أكبر تجاه أعداء الغرب مقارنة بالحلفاء التقليديين. وفي فيديو نشرته عبر حسابها على منصة إكس، قالت ميلوني: "إنه من المخيب للآمال أن لا يُظهر ترامب نفس الحزم تجاه أعداء الغرب والولايات المتحدة، الذين يعامل قادتهم بتساهل أكبر بكثير".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الذي كان من المقرر أن يزور الولايات المتحدة يومي الأحد والاثنين، إلغاء زيارته على خلفية هذه التصريحات. ومثّل هذا السجال تدهوراً حاداً في العلاقات بين البلدين، بعد أيام فقط من مؤشرات إيجابية ظهرت خلال قمة مجموعة السبع، حيث بدا أن الزعيمين نجحا في تهدئة العلاقة التي كانت متوترة سابقاً بسبب خلافات حول الحرب في إيران.

وقد أظهرت لقطات مصورة من القمة ميلوني وترامب وهما في حديث عميق، لكن ترامب أشار لاحقاً إلى أنه كان فقط يجاملها. وقال ترامب لقناة La7 تعليقاً علىoccurrence: "ربما كانت سعيدة لأنني تحدثت معها.. لم يكن عليّ أن أتحدث معها. لقد توسلت إليّ لالتقاط صورة معها.

كانت تريد صورة معي بشدة. لم أكن أريد ذلك، لكنني شعرت بالشفقة عليها". كانت ميلوني سابقاً من أبرز الداعمين لترامب، بل كانت الزعيمة الأوروبية الوحيدة التي حضرت حفل تنصيبه عام 2025. لكنها انتقدته لاحقاً بعد هجومه على البابا ليو الرابع عشر، بسبب إدانة البابا للحرب على إيران، الأمر الذي أثار رداً حاداً من ترامب الذي اتهمها بأنها تفتقر إلى الشجاعة.

ويبدو أن الخلاف الأخير يعكس تغيراً جذرياً في طبيعة التحالف بينها، حيث انتقلت من دعم صريح إلى انتقاد علني، محذرة من أن مواقف ترامب تجاه الحلفاء قد تؤثر على استقرار الغرب





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