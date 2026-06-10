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تصاعدت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

سياسة News

تصاعدت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران
إيرانالولايات المتحدةمضيق هرمز
📆10/06/2026 10:26 AM
📰AlBayanNews
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شنت إيران عدوانا على الكويت والبحرين والأردن، في واحدة من أكبر جولات التصعيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين في أبريل الماضي.

تصاعدت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة و إيران بعد ضربات أمريكية استهدفت مواقع إيران ية قرب مضيق هرمز . شنت إيران عدوانا على الكويت و البحرين و الأردن ، في واحدة من أكبر جولات التصعيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين في أبريل الماضي.

استهدفت الضربات نحو 20 موقعاً إيرانياً، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن جزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية تعرضت لهجمات. في الأردن، أعلنت القوات المسلحة اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. في الكويت، أعلن الجيش أن الدفاعات الجوية اشتبكت مع أهداف جوية معادية، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة. في البحرين، أفادت وزارة الداخلية بانطلاق صفارات الإنذار، وتصدت الدفاعات الجوية للعدوان الإيراني

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إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز الكويت البحرين الأردن

 

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