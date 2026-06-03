تصاعد عسكري: اعتراض صواريخ ومسيرات في الكويت والبحرين وضربات أمريكية على جزيرة قشم الإيرانية

مقال يغطي الأحداث العسكرية الأخيرة في المنطقة حيث اعترضت الكويت والبحرين هجمات صاروخية وطائرات مسيرة، ورد الجيش الأمريكي بضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية، مع نفي أمريكي لاستهداف الأسطول الخامس وتبادل الاتهامات مع إيران.

في تطور أمني إقليمي هام، شهدت كل من الكويت و البحرين مشاهدات woke였습니다 (ملاحظة: هناك خطأ تقني في النص الأصلي، سأتعامل مع المحتوى الإعلامي المعلن). ذكرت وكالة الأنباء الكويت ية (كونا) أن الدفاعات الجوية الكويت ية اعترضت هجمات معادية بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأكدت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الانفجارات المسموعة كانت نتيجة عمليات الاعتراض هذه، داعية السكان لاتباع تعليمات السلامة وتجنب أي حطام أو أجسام مجهولة. على الجانب البحريني، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق صفارات الإنذار وحثت المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أماكن آمنة. من ناحيتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) أنها صدت سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول مجاورة، كما نفذت ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية.

وذكر البيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ بالستية باتجاه جيرانها الإقليميين لكنها فشلت جميعها في إصابة أهدافها. وتحديداً، سقط صاروخان إيرانيان على الكويت أو تحطما قبل الوصول، بينما تم اعتراض ثلاثة صواريخ أطلقت على البحرين فوراً من قبل الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية. وأضافت أن الجيش الأمريكي أسقط أيضاً ثلاث طائرات مسيرة هجومية كانت متجهة نحو بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني. وشرحت أن الضربات استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، دون إصابة أي جندي أمريكي.

ونفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاءات وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن الحرس الثوري بأنه هاجم مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي. وأشارت تلك الوسائل الإعلامية إلى أن بين الاستهدافات كانت قاعدة جوية أمريكية وطائرات هليكوبتر في إحدى دول المنطقة، كرد على هجوم أمريكي على برج اتصالات إيراني جنوب قشم. كما نقلت عن الحرس الثوري إعلانه أن قواته البحرية استهدفت سفينة اسمها (بانيا) بصواريخ، كرد على هجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، مما أدى إلى أضرار في غرفة المحرك.

تبقى التطورات في هذا الملف ديناميكية وتتطلب متابعة حثيثة للردود المتبادلة والتحركات الدبلوماسية





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