تصادم قطارين بالعياط بمصر.. 64 مصابا وتعطل حركة القطار 134 و2010

اندلعت النيران في حادث تصادم بين قطارين خط القاهرة أسوان بالعياط والجيزة، مما أدى إلى إصابة 64 شخصاً وخروج عربات عن القضبان وتعطل الحركة بالكامل.

أعلن مصدر مسئول بـ هيئة السكك الحديدية المصرية، عن وقوع حادث تصادم خطير على خط القاهرة-أسوان، وذلك اليوم الأحد، في منطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة. أدى هذا الحادث إلى توقف حركة القطارات، مما أسفر عن إصابة عشرات الركاب، الذين تم نقلهم فوراً إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج الفوري.

تفاصيل موقع الحادث والقطارات المتورطة

تم تحديد موقع الحادث بدقة بين محطتي كفر عمار والرقة، حيث اصطدم القطار رقم 134، المعروف باسم "تحيا مصر"، والمتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010، الذي كان في طريقه من القاهرة إلى أسوان. أدى هذا التصادم عنيف إلى خروج أربعة عربات من القطار رقم 2010 عن القضبان، مما أدى إلى تدمير جزئي للمسار وتعطيل حركة السير بشكل كامل في كلا الاتجاهين.

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وأوضحت هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي، أن الفرق الفنية والطوارئ توجهت فوراً إلى الموقع لتحديد حجم الأضرار والخسائر المادية. وأشارت التقارير الأولية إلى أن التصادم وقع أثناء سير القطارين بشكل طبيعي على الخط، دون أي مقدمات تحذر السائقين، مما دفع الجهات المختصة لإغلاق المسار تماماً حتى اكتمال عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض.

استجابة الصحة المصرية وإنقاذ المصابين

تصدر وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، إجراءات الطوارئ في المحافظات المتضررة، متمثلة في الجيزة وبني سويف، لضمان استيعاب جميع الإصابات. أمر الوزير برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المستشفيات الحكومية، وتجهيز غرف الطوارئ والمصادر البشرية الطبية اللازمة لتوفير الرعاية الشاملة للمصابين دون أي تأخير.

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وقد شارك في عملية الإنقاذ الطبي أكثر من 52 سيارة إسعاف موزعة على مواقع الحادث، لنقل المصابين بأسرع وقت ممكن. أعلنت وزارة الصحة المصرية رسمياً عن نقل 54 مصاباً إلى مستشفى الواسطى، بينما نُقل 10 مصابين آخرين إلى مستشفى العياط، ليصل إجمالي عدد المصابين الذين تلقوا المساعدة الطبية الفورية إلى 64 مريضاً في المرحلتين الأولى والثانية.

تحقيقات النيابة العامة ولجنة فنية للتحقيق

انتقل فريق من النيابة العامة فوراً إلى موقع الحادث لمعاينة مكان التصادم بدقة، والوقوف على طبيعة التلفيات والخسائر المادية التي لحقت بالقطارات والبنية التحتية للسكة الحديد. طلبت النيابة العامة إجراء تحريات مكثفة حول ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان والمصابين لتكوين صورة واضحة عن ظروف الحادث.

كما ألغت النيابة تشكيل لجنة فنية متخصصة من هيئة السكك الحديدية لفحص أسباب خروج العربات عن القضبان، وتحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور فني أو مخالفات تشغيلية أسهمت في وقوع الحادث. تهدف هذه اللجنة إلى تقديم تقرير مفصل يمهد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتحمل المسؤولية عن هذا الحادث المأساوي.

جهود إعادة الحركة الطبيعية واستعادة المسار

عملت فرق الطوارئ والأوناش العملاقة بشكل مكثف لرفع عربات القطار المتضررة من فوق القضبان، وتأمين مسار السكة الحديد من جميع الجوانب. شاركت في هذه العمليات المعدات الثقيلة وفرق الحماية المدنية، في محاولة جادة لتسريع وتيرة العمل واستعادة الانتظام في حركة القطارات في الاتجاهين بأسرع وقت ممكن.

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تواصل الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والفرق المختصة متابعة الموقف بشكل مباشر في محيط قرية جرزا، حيث يتم العمل على إعادة تأهيل المسار المتهالك. وأكدت هيئة السكك الحديدية تكثيف جهودها لإنهاء أعمال رفع آثار التصادم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث.