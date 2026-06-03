تشيلسي يستبعد إينزو وكوكوريلا من إعلان القميص وسط شائعات رحيلهما وتحديد أسعارهما

تشيلسي يستبعد إينزو فيرنانديز وكوكوريلا من الإعلان الترويجي لقميص الموسم المقبل، مما يؤكد شائعات رحيلهما. النادي يحدد سعر إينزو بـ120 مليون جنيه وكوكوريلا بـ62 مليون. في الوقت نفسه، يشيد فان دير سار بتطور هاتو، وأياكس يعين ميشيل مدرباً.

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مشجعي نادي تشيلسي الإنجليزي، كشف النادي عن إعلانه الترويجي للقميص الجديد للموسم المقبل، والذي غاب عنه لاعبان بارزان هما الأرجنتيني إينزو فيرنانديز والإسباني مارك كوكوريلا ، مما عزز التكهنات حول رحيلهما المحتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه النادي اللندني تغييرات كبيرة في صفوفه، حيث يعاني من نتائج متذبذبة وضغط مالي دفع إدارته إلى البحث عن عروض لبيع بعض نجومه. وقد أشارت مصادر مقربة من النادي إلى أن تشيلسي وضع سعراً باهظاً للتخلي عن إينزو فيرنانديز، يبلغ 120 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لردع الأندية المهتمة مثل مانشستر سيتي وريال مدريد وباريس سان جيرمان، بينما حدد سعر كوكوريلا بنحو 62 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعه النادي لبرايتون عند التعاقد معه في صيف 2022.

ويبدو أن النادي مستعد للاستماع للعروض الجادة، خاصة مع حاجته لتدعيم مراكز أخرى وتحقيق التوازن المالي. على الجانب الآخر، أثار غياب الثنائي عن الإعلان موجة من التعليقات الساخرة والحزينة بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض: لا إينزو ولا كوكو؟ وأكد آخرون أن إينزو فيرنانديز لم يظهر في الإعلان، مما يعني أن وقته مع الفريق قد انتهى فعلاً.

وقد ظهر في الإعلان بدلاً منهما مجموعة من اللاعبين أبرزهم الإنجليزي كول بالمر، والبرازيلي ستيفاو، والإنجليزيان ريس جيمس وليفي كولويل، بالإضافة إلى الإكوادوري مويسيس كايسيدو. ومن الملفت أن القميص الجديد سيحمل شعار كأس العالم للأندية 2025، تعبيراً عن فخر النادي بفوزه على باريس سان جيرمان في نهائي البطولة السابقة، وسيبقى هذا الشعار على القميص حتى النسخة المقبلة في 2029.

وفي سياق متصل، أشاد الأسطورة الهولندي إدوين فان دير سار، حارس مانشستر يونايتد السابق والمدير التنفيذي الأسبق لأياكس، بالمستوى المتطور لمواطنه يوريل هاتو البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يلعب حالياً في تشيلسي. وقال فان دير سار في تصريحات صحفية: إنه لاعب رائع وكان موهوباً جداً في أكاديمية أياكس، وانتقاله إلى تشيلسي طوره أكثر، وأتطلع لرؤية ما سيفعله في كأس العالم للأندية.

يُذكر أن هاتو كان أصغر لاعب يشارك في 100 مباراة بقميص أياكس، ووضعت لوحة بهذا الإنجاز على جدار نفق ملعب يوهان كرويف. كما أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعيين المدرب ميشيل، الذي سبق له تدريب جيرونا الإسباني وقاده للصعود من الدرجة الثانية، مدرباً جديداً للفريق بعقد يمتد لعامين.

وجاء هذا التعيين في وقت تتردد فيه أنباء عن مفاوضات بين أياكس ولاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس، المنبوذ من ريال مدريد، حيث يسعى النادي الهولندي لضمه مقابل 6 ملايين يورو لتعزيز خط وسطه قبل انطلاق الموسم الجديد. ويعكس هذا التحرك رغبة أياكس في العودة بقوة إلى المنافسة محلياً وأوروبياً بعد موسم مخيب للآمال





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