تشغيل أول حافلة كهربائية وتوسيع المسار البنفسجي بأربعة عشر كيلومتراً في رأس الخيمة

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات أول حافلة كهربائية في{} شبكة النقل العام، مع توسيع مسار "النخيل - منار مول" إلى 14 كلم إضافية، لتغطية تسع محطات حيوية وتقديم الخدمة مجاناً خلال الشهر الأول، في خطوة نحو النقل المستدام.

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن إطلاق أول حافلة كهربائية ضمن شبكة النقل العام في الإمارة، مصحوبة بتوسيع المسار البنفسجي المعروف باسم "النخيل - منار مول" إلى نطاق جديد يضيف أربعة عشر كيلومتراً من الخطوط المتصلة.

تم تدشين الخدمة اعتباراً من أمس، في خطوة تهدف إلى تعزيز مفهوم النقل المستدام وتخفيف الأثر البيئي للقطاع، مع سعي الهيئة إلى تحسين تغطية النقل العام في المناطق الحضرية والريفية على حدٍ سواء.



يشتمل التحديث الجديد للمسار البنفسجي على تعديل مسار الرحلات وزيادة نقاط التوقف لتشمل تسع محطات رئيسية، تبدأ من منطقة النخيل مروراً بجهات حيوية مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجمارك، وأمن المنافذ، ومستشفى عبيدالله، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، ومنطقة السيح، ومستشفى رأس الخيمة، ومركز الصحة العامة للطب الوقائي، ومركز أصحاب الهمم، لتنتهي بمحطة منار مول.

بعد وصول الحافلات إلى منار مول، تعود الرحلات في الاتجاه نفسه إلى النخيل، مسافة إجمالية تبلغ أربعة عشر كيلومتراً في الاتجاه الواحد. تم جدولة 12 رحلة يومية وفق جدول تشغيل محدث يضمن أوقاتاً مناسبة للمسافرين ويُحسّن من كفاءة الخدمة، بينما تُتاح الخدمة مجاناً طوال الشهر الأول كجزء من المرحلة التجريبية لتشجيع المواطنين على تجربة الحافلة الكهربائية الجديدة.





يأتي هذا الإطلاق في إطار خطة الهيئة الإستراتيجية للحد من الانبعاثات الضارة وتعزيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة، حيث تسعى إلى رفع نسبة المركبات الكهربائية في أسطول النقل العام إلى مستويات ملموسة بحلول عام 2026. وأوضح مهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، أن إدخال الحافلة الكهربائية ليس مجرد تجربة تقنية، بل هو خطوة نوعية تدعم تطوير منظومة نقل متكاملة تتماشى مع تطلعات رأس الخيمة المستقبلية.

وأضاف أن المشروع يندرج ضمن أهداف توسعة الشبكة إلى 215 كيلومتراً من الخطوط، مستهدفا رفع التغطية الجغرافية من 55٪ إلى 65٪ بحلول العام المذكور. كما دعا المسؤولون المستخدمين إلى تحميل تطبيق "ساير" الذكي للاطلاع على جداول الحافلات، وتتبع المسارات، والتخطيط للرحلات بفعالية، مؤكدين أن الابتكار الرقمي سيسهم في تحسين تجربة النقل وتسهيل التنقل بين مختلف مناطق الإمارة





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