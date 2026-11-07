تشانغ شيويه يسجل رقما قياسيا في غينيس بقطع 40 كيلومترا على دراجة مائية

رائد الأعمال الصيني تشانغ شيويه يحطم الرقم القياسي العالمي بقطع مسافة تتجاوز 40 كيلومتر على دراجة ZXMOTO معدلة فوق المياه المفتوحة في مقاطعة هونان.

حقق رائد الأعمال الصيني تشانغ شيويه ، مؤسس شركة ZXMOTO لصناعة الدراجات النارية، إنجازا استثنائيا دخل به موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث تمكن من قيادة دراجة نارية معدلة فوق سطح المياه المفتوحة لمسافة قياسية تجاوزت 40 كيلومترا. وقد تمت هذه المحاولة الطموحة في مقاطعة مايانغ ذاتية الحكم لقومية مياو، الواقعة ضمن مقاطعة هونان وسط الصين، لتصبح بذلك واحدة من أعقد الإنجازات الهندسية التي تجمع بين التحدي البدني والابتكار التقني في عالم النقل البري والبحري.

التفاصيل التقنية للرقم القياسي العالمي

استخدم تشانغ شيويه دراجة ZXMOTO MX450، وهي نموذج خضع لتعديلات هندسية دقيقة ومكثفة سمحت لها بالعمل في بيئات مزدوجة، حيث يمكنها التحرك بفعالية على اليابسة وعلى سطح الماء في نفس الوقت. وقد تمكن الدراج من تغطية مسافة تزيد على 25 ميلا خلال محاولته، محطماً بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان يقف عند 31.8 كيلومترا، مما يثبت تفوق التصميم الجديد وقدرته على استمرارية الأداء لفترات طويلة.

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كيف تعمل الدراجة فوق سطح المياه؟

اعتمد التصميم المعدل للدراجة على نظام متطور من الزلاجات البرمائية التي تقوم بدور أساسي في الحفاظ على توازن الدراجة وبقاؤها فوق سطح الماء دون الغرق، مما يتطلب هندسة دقيقة لتوزيع الوزن والسحب المائي. تم تجهيز الدراجة بخزان وقود أكبر من سعته الأصلية لضمان استمرارية الحركة لمسافات طويلة دون الحاجة للتزود بالوقود بشكل متكرر، بالإضافة إلى تركيب وسائل حماية إضافية صارمة لمنع تسرب المياه إلى أجزاء المحرك الحساسة.

على عكس القوارب التقليدية التي تعتمد على مراوح دفع خلفية أو أنظمة زناد مخصصة، تستفيد هذه الدراجة من هيكلها الخلفي في دفع المياه إلى الخلف لتوليد قوة دفع أمامية هائلة، بينما تتولى الزلاجة الأمامية مهمة توجيه المسار بدقة أثناء العبور السريع فوق سطح النهر، مما يخلق حركة انزلاقية مستقرة.

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مسيرة التحدي من السقوط الأول إلى القمّة

لا تمثل هذه المحاولة البداية الحقيقية لتشانغ شيويه في هذا المجال، إذ تعود جذور تجاربه الأولى إلى عام 2009، عندما كانت محاولاته تقتصر على تعديلات بسيطة جداً لم تكن قادرة على دعم وزن الدراجة والدراج معاً لمسافات طويلة. في تلك البدايات الصعبة، سقط تشانغ في الماء أربع مرات متتالية ولم يتمكن من قطع أكثر من 20 متراً، لكن كل سقوط كان يشكل درساً هندسياً قيماً.

أدت هذه السقوطات المتكررة إلى نقطة تحول في تطوير المشروع، حيث انضم إلى مسار طويل من التجارب والاختبارات المستمرة التي استمرت لسنوات، انتهت أخيراً بتحقيق هذا الرقم القياسي العالمي الذي يجسد ثمرة عشرين عاماً من العطاء والتطوير المستمر لتقنيات الدراجات النارية.

آثار الإنجاز والمستقبل التجاري للدراجة

يبرز هذا الإنجاز الهندسي إمكانات التعديل الميكانيكي في توسيع نطاق استخدام المركبات التقليدية، من خلال دمج تقنيات التسارع الأرضي السريع مع مبادئ الطفو والتوجيه المائي المتطور. ومع ذلك، يجدر التأكيد أن تسجيل الرقم القياسي لا يعني أن الدراجة ZXMOTO MX450 أصبحت مركبة برمائية جاهزة للاستخدام اليومي في المدن أو متاحة تجارياً لهذا الغرض المحدد.

يظل هذا النموذج الخاص معدلاً خصيصاً لخوض هذا التحدي القياسي الفريد، ولا تزال ملاءمته للاستخدامات العامة أو التجارية بحاجة إلى تقييم مستقل وشهادات أمان صارمة قبل أي طرح في السوق، مما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من الأبحاث والتطوير المستقبلي.