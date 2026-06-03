تشات جي.بي.تي يتخطى مليار مستخدم نشط شهرياً كأسرع تطبيق في التاريخ

تطبيق تشات جي.بي.تي من أوبن إيه.آي يتجاوز حاجز المليار مستخدم نشط شهرياً، محققاً أسرع نمو في تاريخ التطبيقات، وسط منافسة متصاعدة مع كلود من أنثروبيك الذي يسجل نمواً سنوياً بنسبة 640 بالمئة

تطبيق تشات جي. بي. تي التابع لشركة أوبن إيه. آي يحقق إنجازاً تاريخياً بتجاوز حاجز المليار مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم، ليصبح أسرع تطبيق يصل إلى هذا الرقم على الإطلاق.

جاء هذا الإنجاز في مايو 2026، بعد نحو ثلاث سنوات فقط من إطلاقه، وفقاً لبيانات شركة سنسور تاور المتخصصة في تحليلات السوق. يتصدر تشات جي. بي. تي المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، متجاوزاً وتيرة النمو التي حققتها تطبيقات كبيرة مثل جوجل مابس وتيك توك وإنستجرام ويوتيوب.

ويرافق هذا النمو تحركات استراتيجية لكبرى الشركات في القطاع، حيث تقدمت أنثروبيك بطلب سريع للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، وتستعد أوبن إيه. آي نفسها لتقديم طلب مماثل في الأسابيع المقبلة. تسلط الأرقام الضوء على الديناميكية المتصاعدة في ساع المهارات الاصطناعي. بيantar بيانات سنسور تاور أن عدد مستخدمي كلود من أنثروبيك بلغ 56 مليون مستخدم نشط شهرياً عالمياً في الربع الثاني من 2026، مع نمو سنوي هائل يصل إلى 640 بالمئة، vastly متجاوزاً نسبة نمو تشات جي.

بي. تي التي بلغت 62 بالمئة. ومع ذلك، تظهر تحليلات السلوك أن المنافسة تؤثر على الاستخدام؛ حيث أظهر مستخدمو تشات جي. بي.

تي في الولايات المتحدة الذين جربوا كلود انخفاضاً بنسبة 5 بالمئة في وقت استخدامهم لتشات جي. بي. تي بعد شهر من تجربة كلود، مقارنة بمتوسط استخدامهم في الأشهر الثمانية السابقة. يجسد تجاوز مليار مستخدم نقطة تحول في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق عالمي.

يعزز هذا الرقم من مكانة أوبن إيه. آي كرائد في السوق، لكن النمو المذهل لكلود والتقدم نحو الطرحين العامين الأوليين لكل من أنثروبيك وأوبن إيه. آي يشيران إلى اشتداد التنافس وتطور المشهد التنظيمي والمالي للقطاع. ستت dependent قدرة الشركات على الحفاظ على الابتكار و spark الثقة بين المستثمرين والمستخدمين على حد سواء على نجاحها المستدام في هذا السوق سريع التوسع





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